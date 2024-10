Tutto pronto per la seconda puntata di Io Canto Generation 2024, il talent show musicale dedicato a giovani talenti presentato da Gerry Scotti su Canale 5 che ha tra i suoi concorrenti anche Morgana la Manna, Sara Fattori e Namite Selvaggi.

Chi è Morgana La Manna, concorrente di Io Canto Generation 2024

Morgana La Manna è tra le giovani concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Generation” condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Durante la prima puntata, la 13enne di Gaggi, in provincia di Messina, ha incantato pubblico e giuria del popolare programma televisivo. Morgana, infatti, si è esibita sulle note de “La rondine” di Mango conquistando un buon voto da parte della giuria, ma in particolare il consenso del pubblico in studio che con la loro votazione ha ribaltato la classifica portandola al primo posto. Tanta felicità ed orgoglio per i genitori che hanno dichiarato ai microfoni di Io Canto: “felici di accompagnare Morgana in questo percorso e dell’opportunità che le è stata concessa dopo aver superato le varie selezioni. Cerchiamo comunque di insegnarle a vivere questa esperienza anche come un gioco, oltre che come l’occasione per imparare e crescere”.

Chi è Salvatore Modesti, ex marito di Gabriella Farinon/ La separazione dopo 9 anni di matrimonio

La giovane artista studia canto da circa quattro anni con Ivan Lo Giudice, maestro che si occupa anche della direzione del Piccolo Coro Città di Taormina dove Morgana canta nel coro delle voci bianche.

Chi è Sara Fattori, concorrente di Io Canto Generation 2024

Passiamo a Sara Fattori, concorrente di Io Canto Generation 2024, che arriva da Piglio, comune italiano di 4398 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio, ed è arrivata al palcoscenico di Canale 5 grazie alla musica, una passione che è nata quando era piccolissima.

Andrea Tosi, amico di Greta Spreafico: "Gabriele? Mi ha detto di non parlare con nessuno"/ "L'ho chiamato e…"

“L’ho scoperta quando avevo cinque anni e dopo tanti anni di studio“, ha confessato la giovane cantante giovane che è entrata nella squadra di Benedetta Caretta. Nonostante la giovane età, Sara è felicissima di essere entrata nella squadra di Io Canto: “sono contenta del percorso che ho iniziato, mi sembra di vivere davvero un sogno ad occhi aperti. Continuerò a studiare per poter realizzare nuovi obiettivi e rendere la musica il mio cammino di vita”.

Chi è Namite Selvaggi, concorrente di Io Canto Generation 2024

Namite Selvaggi ha conquistato la prima standing ovation a Io Canto Generation 2024 dopo una straordinaria esibizione sulle note di “Halo” di Beyoncè. Una performance canora eccellente che ha commosso la mamma presente in platea, ma anche tutto il pubblico e la giuria. Inutile nascondere che Namite Selvaggi ha fatto la differenza durante la prima puntata del popolare talent show musicale di Canale 5 dimostrando sin da subito il suo innato talento vocale. A soli 14 anni, con più di 90 mila follower sui social, Namite è nata per cantare. La giovane cantante si divide tra l’Italia e la Tanzania, parla tre lingue ed oltre al canto studia anche recitazione.

Patrizia Russo uccisa nel sonno dal marito Giovanni/ Vicine sotto choc: "Era la coppia del Mulino Bianco"

Proprio Namite si è raccontata così: “I miei genitori si sono conosciuti a Zanzibar, in Tanzania, nel 2003 e si sono innamorati. Hanno vissuto diversi anni lì e un anno dopo la mia nascita, avvenuta nel 2010 a Dar es Salaam, ci siamo trasferiti a Terracina”. Namite si è avvicinata alla musica molto presto; a soli 9 anni, infatti, ha iniziato a studiare canto con l’insegnante Antonella Caiazzo alla scuola Musincanto: “studio canto da quando ho 9 anni, è la mia più grande passione”.