La nuova moda che spopola negli Usa? Il conta glucosio. Si tratta del sensore che misura la glicemia e che è ben noto a chi ha il diabete: permette appunto di tenere sotto controllo il livello di zucchero nel proprio sangue, ma che oltre oceano sta spopolando anche fra chi non è malato ma vuole semplicemente controllare lo zucchero che ingerisce. Ne parla il noto portale Gambero Rosso spiegando che il conta glucosio è al momento disponibile previa ricetta, ma che a breve anche l’obbligo medico dovrebbe sparire.

Obiettivo, aumentare il mercato anche ai non diabetici per diffondere uno stile di vita sempre più attento gli zuccheri. Va detto che gli Stati Uniti hanno dagli anni ’80, dall’esplosione dei fast food, il problema dello zucchero, e hanno tentato numerose campagne in tal senso, senza ottenere grandi risultati, ma chissà che questa nuova moda non possa diffondere una nuova sensibilizzazione in tal senso.

CONTA GLUCOSIO, MODA USA: UN MERCATO DA 100 MLN DI CLIENTI

Le due aziende Abbott Laboratories e Dexcom hanno già ricevuto l’ok della FDA, la Food and Drug Administration, per mettere in commercio i propri prodotti e si conta che almeno 100 milioni di persone siano interessate, considerate come uno dei mercati di tecnologia medica più grande al momento, nonché uno dei più grandi di sempre. Gambero Rosso sottolinea come il conta glucosio della Abbot si chiami Lingo, e viene pubblicizzato come strumento di benessere, di modo da allargare il pubblico di potenziali clienti, non soltanto coloro che hanno il diabete.

Per chi non sapesse come sono fatti questi strumenti, si tratta di una sorta di cerotto in maggior rilievo che viene applicato sul braccio. Solitamente è collegato ad un altro dispositivo simile ad un mini telefono che registra appunto il livello di glucosio e in caso di livelli troppo altri lo segnala con un allarme.

CONTA GLUCOSIO, MODA USA: VANTAGGI O SVANTAGGI?

A volte questi tipi di dispositivi sono collegati anche a delle applicazioni di modo da essere comandati tranquillamente con appunto il proprio telefono. Al momento non esistono studi che consigliano ai non diabetici di utilizzare il conta glucusio, ma secondo alcuni scienziati potrebbe comunque prevenire le malattie metaboliche e soprattutto uno stile di vita sano, che poi è quello che cerca chi acquista appunto il conta glucosio.

Per Robert Shmerling di Harvard Health Publishing, si corre invece il rischio di distogliere l’attenzione da altre cose che dovrebbero essere tenute sotto controllo piuttosto che il glucosio, con il rischio di creare un falso stato di salute semplicemente tenendo controllato il livello di zucchero. Vedremo quindi se tale moda del conta glucosio varcherà anche i confini americani e se giungerà magari alle nostre latitudini, cosa che spesso e volentieri avviene: alla fine sarebbe un male o un bene?