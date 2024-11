Chi si chiede se conviene fare un mutuo oggi è quasi sicuramente soggiogato da mille domande, dubbi, perplessità e anche paure. Accendere un prestito trentennale per comprare una casa è un’operazione finanziaria che va razionalizzata in modo adeguato.

Spesso i contraenti commettono degli errori grossolani semplicemente per mancanza di conoscenza sull’argomento o per “fretta”. Ma trattandosi di un impegno economico non indifferente, meglio lasciar perdere gli acquisti compulsivi.

FINANZA E POLITICA/ Se il risparmio ritorna "sovrano"

Conviene fare un mutuo oggi? Come fare una giusta valutazione

Grazie ad una ricerca di Facile.it, è possibile rispondere a si domanda se conviene fare un mutuo oggi e quali aspetti tenere in considerazione per non commettere errori (prima che sia troppo tardi per poter recuperare).

Soltanto nel 2024 il mercato immobiliare è calato del 10% rispetto all’anno precedente. La ricerca di Facile.it non solo ha individuato le criticità, ma ha anche analizzato a fondo la spiegazione dietro a questo andamento negativo.

Mutuo prima casa under 36/ Proroga fino al 2027: cosa cambia? (2 novembre)

Le motivazioni

Comprare casa in Italia non è semplice. Tra precariato, poche risorse finanziarie e paure, i motivi sono di natura psicologica ma anche personale. A peggiorare il sentiment sono stati gli eventi trascorsi, dalla pandemia all’aumento spropositato dell’inflazione, dalla crescita dei tassi di interesse ad una “semplice” ma condivisibile paura emotiva.

Il rifiuto bancario

Una delle paure psicologiche molto comuni è legata al rifiuto. Talvolta si è prevenuti sulla risposta reale che potrebbe dare la banca. Inoltre anche se il primo ente bancario dovesse rifiutare l’approvazione del mutuo, ogni istituto ha delle policy differenti, e ciò significa che la scelta resta soggettiva.

Intesa Sanpaolo: 7,2 miliardi di utili nei nove mesi (+17%)/ Messina rivede al rialzo i profitti per il 2025

In ogni caso è possibile affidarsi ad un consulente esterno indipendente che possa suggerire la miglior operazione ed ente bancario a cui rivolgersi.

La scelta dei tassi d’interesse

Anche la scelta tra i tassi d’interesse fissi o variabili è molto complessa. Non si tratta di una decisione oggettiva, dato che le motivazioni possono cambiare in base alle proprie esigenze ma soprattutto in riferimento al periodo più conveniente.

La surroga

Una volta essersi convinti ad accendere il primo mutuo (o ancor prima di decidersi), è possibile pensare a poterlo cambiare e cercare un’offerta più conveniente. Questo può avvenire in due modi: con la surroga bancaria o trovando un accordo diretto con l’ente bancario principale.

Durata del mutuo

Anche la durata del mutuo incide spesso sulla decisione di accendere o meno un mutuo. La condizione va stabilita – anche in questo caso – secondo le proprie esigenze. Un prestito più lungo equivale ad una rata più bassa ma a degli interessi molto più alti, e viceversa si avrebbe un canone più costoso ma un risparmio sugli interessi.

Impossibilità di pagamento

I potenziali contraenti che spesso di domandano se conviene fare un mutuo oggi, hanno paura che da un giorno all’altro non possano più sostenere il pagamento della rata mensile. Sul mercato esistono vari prodotti finanziari per tutelare i momenti di crisi: dalle polizze ad HOC ai piano di rientro in caso di debito fino alle sospensioni dei mutui (da approvare in base alla reale esigenza).