Coppie di Amore alla prova 2025, chi sono? Claudia e Maurizio: lei lotta con la paura di essere tradita

Partirà questa sera, il 1° gennaio 2025 su Real Time, la nuova edizione di Amore alla prova La crisi del settimo anno e Belen Rodriguez, affiancata dalla psicoterapeuta Maria Luigia Augello, guiderà quattro coppie in crisi in un percorso per conoscersi meglio, affrontare i problemi della loro relazione e magari superarla oppure chiudere definitivamente. Chi sono le quattro coppie di Amore alla prova? Provengono tutte da Roma e dintorni ma le loro storie sono molto diverse si passa delle coppie più giovani a quelle più durature, da chi ha affrontato la perdita di un figlio a chi teme di essere tradita.

Vediamo nel dettaglio chi sono i concorrenti del reality. Si parte con Claudia e Maurizio, 47 anni lei, 52 lui. Stanno insieme da otto ed hanno divorzi alle spalle e relazioni difficili. Claudia, di professione impiegata, lotta con la costante paura di essere tradita soprattutto dopo che ha scoperto dei messaggi sospetti di Maurizio. E non è tutto perché il loro rapporto è anche messo a dura prova dai continui litigi e della fughe da casa dell’uomo che è un consulente finanziario.

Anticipazioni Amore alla prova, chi sono le coppie: da Esmeralda e Davide a Lucrecia e Tommaso

Chi sono le coppie di Amore alla prova La crisi del settimo anno? L’elenco continua con Esmeralda e Davide. Entrambi di Crotone ma da anni vivono a Roma. Lei ha 27 anni e di professione è una cassiera mentre lui è uno store manager. Insieme da tre anni, la loro relazione è segnata da gelosie e incomprensioni soprattutto perché la giovane fa fatica ad accettare il legame di Davide con la sua ex, madre dei suoi due figli e per questo spesso lo controlla sui social. Si passa poi a Giulia e Marco, lei 24 anni è una studentessa di veterinaria mentre lui, che ne ha 29, è un responsabile logistico.

Giulia e Marco hanno deciso di partecipare al programma perché la giovane, insicura e ferita dai rifiuti di Marco, si confronta con il timore che lui cerchi altrove ciò che manca nella loro intimità. L’ultima tra le coppie di Amore alla prova è quella formata da Lucrecia e Tommaso. Lei ha 41 anni ed è una venditrice di prodotti per il corpo mentre lui, coetaneo è un imprenditore. I problemi sono emersi dopo una gravidanza complicata e la perdita di un figlio. Lucrecia si sente incompresa e affronta un dilemma: superare il trauma insieme o proseguire da sola il proprio cammino.