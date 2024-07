Corona, chi è la cantante di The Rhythm of the Night/ Dal grande successo negli anni 90′ al marito

Olga Maria de Souza è diventata famosa con il nome di Corona negli anni ’90 raggiungendo la fama internazionale grazie a successi senza tempo come The Rhythm of the Night, super hit del 1993, e Baby Baby uscita nel 1995. La cantante e modella brasiliana naturalizzata italiana è ancora oggi molto amata dal publico italiano ed anche dalle nuove generazioni, visto che le sue canzoni sono delle evergreen della musica internazionale. Un successo straordinario per Corona che, ancora oggi, conquista il pubblico con la travolgente “The Rhythm of the Night”. Negli anni ’90 è stata ospite dei Festivalbar conquistando sempre di più il pubblico italiano.

La cantante, durante una chiacchierata con Simona Ventura in occasione dell’evento La Terrazza della Dolce Vita, ha parlato della sua vita soffermandosi sul ruolo della mamma. “Mia mamma è stato il mio faro ed è sempre rimasto il mio legame con il mio paese di origine, il Brasile” – ha detto la cantante.

Corona, l’arrivo in Italia e la vita privata

Il successo di Corona però è arrivato in Italia quando negli anni ’90 debutta come solista con il primo singolo The Rhythm of the Night, pubblicato dalla D.W.A. Records, diventato nel giro di pochi settimane una hit da milioni di copie vendute. Albertino parlando del successo del brano disse: “non è mai arrivata al numero uno della classifica, ma ha raggiunto la vetta delle classifiche di mezza Europa, credo sia questo l’importante”.

Il brano, infatti, è stato il più venduto del 1994 in Italia trasformando Olga Maria de Souza in una star. L’arrivo in Italia ha sicuramente cambiato la sua vita: “sono venuta in Italia su consiglio di Pelè. Ora ovunque vado trovo l’Italia. Vi copiano in tutto il mondo”. Infine parlando della sua vita privata e sentimentale la cantante è sempre stata molto discreta e riservata, ma possiamo dirvi che Corona è felicemente sposata dal 2002 con suo marito ovvero l’imprenditore italiano Gianluca Milano.

