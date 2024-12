Cos’è successo nel 2024? Sono tantissimi gli eventi che sono accaduti nel corso di questo anno che oggi giunge a conclusione, a cominciare da quelli di natura geopolitica, come la guerra in Ucraina. Sembrerebbe che proprio in questi giorni si stia parlando seriamente di pace, con uno spiraglio che si intravede all’orizzonte, ma il 2024 verrà ricordato come l’anno dell’escalation nel conflitto ucraino, a cominciare dagli armamenti pesanti coinvolti, i missili americani e inglesi per colpire il territorio russo, a cui Mosca ha replicato con pesanti bombardamenti, anche in questi ultimi giorni dell’anno, con i balistici Iskander oltre a minacce varie di guerra globale. Da un fronte ad un altro, dall’Ucraina al Medioriente, un altro dei fatti più importanti dell’anno.

COS’È SUCCESSO NEL 2024: I CONFLITTI IN MEDIORIENTE E TRUMP

Dopo lo scoppio del conflitto scattato il 3 ottobre dell’anno scorso, la guerra si è allargata a numerosi altri popoli e nazioni, leggasi l’Iran, i ribelli Hezbollah del Libano e i soliti Houthi che hanno continuano a bombrdare senza sosta le navi che passavano dal Mar Rosso. Di recente sono scoppiati tumulti anche in Siria, con i ribelli jihadisti che hanno conquistato il potere dopo un’avanzata militare e violenta che li ha portati fino a Damasco.

Fra gli eventi più importanti dell’anno 2024 non si può non menzionare la caduta di Joe Biden e il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente uscente, dopo una lunga pressione da parte dei suoi e con i sondaggi in crollo, ha deciso di fare un passo indietro lasciando spazio a Kamala Harris, l’attuale vice, ma la numero due non è riuscita ad avere la meglio sul tycoon newyorkese che non ha vinto, ma ha stravinto, regalandosi un vero e proprio trionfo.

COS’È SUCCESSO NEL 2024: LE ELEZIONI IN UE, LE CRISI IN FRANCIA E GERMANIA

Nel frattempo l’Ue guarda con interesse a quello che farà Trump, a cominciare da Ursula von der Leyen, rieletta presidente della commissione europea dopo le elezioni dello scorso giugno, giunte a poche settimane dal terribile attentato ai danni di Robert Fico, premier slovacco, che ha rischiato di morire dopo che un folle lo ha colpito con una serie di spari. Come dimenticarsi poi delle due crisi di governo, ancora in corso, quella in Francia, che non è stata risolta nonostante le elezioni, e quella in Germania, dove a breve si tornerà alle urne, dopo che il governo Scholz è stato sfiduciato.

E sempre in Francia è stata finalmente riaperta dopo 5 anni la cattedrale di Notre Dame, rimessa a nuovo dopo il terribile incendio del 2019. In Inghilterra invece, è stata drammatica la notizia del cancro di Kate Middleton, ma fortunatamente la principessa sembrerebbe stare meglio, ed è in buone condizioni anche Re Carlo III, anch’egli colpito da un tumore.

COS’È SUCCESSO NEL 2024: JULIAN ASSANGE LIBERO, LA MORTE DI NAVALNY

Da segnalare anche il ritorno in libertà del co-fondatore di Wikileaks, Julian Assange, dopo anni di battaglie legali, mentre non ce l’ha fatta a tornare libero Navalny, il noto accusatore di Vladimir Putin, morto in circostanze sospette in una prigione di massima sicurezza in Siberia. Il 2024 sarà anche ricordato per la tremenda alluvione a Valencia, il simbolo del cambiamento climatico che imperversa, ma anche per l’ascesa di Jannik Sinner, divenuto il numero uno del tennis mondiale e oggi più che mai il più forte nel suo sport.

Infine le Olimpiadi di Parigi 2024, con le molteplici medaglie d’oro portate a casa dai nostri a cominciare da quella delle ragazze del volley di Julio Velasco, per una cavalcata davvero memorabile. Chiudiamo con i ragazzi più speciali, quelli delle Paralimpiadi 2024, che hanno ottenuto il record di medaglie per l’Italia, ben 71 di ogni tipo, mai nessuno come loro: l’anno che si chiude oggi non è stato poi così male, chissà cosa ci riserverà il 2025.