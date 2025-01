TRUMP LANCIA LA SUA CRIPTOVALUTA ALLA VIGILIA DELL’INSEDIAMENTO E SUBITO CONQUISTA IL MERCATO

«È tempo di celebrare tutto ciò che rappresentiamo»: così il Presidente USA Donald Trump, che oggi si insedia ufficialmente alla Casa Bianca, ha lanciato la sua nuova criptovaluta conquistando il mercato in pochissime ore. La nuova ufficiale “meme coin” dal nome evocativo e chiaro – $TRUMP – dopo le iniziali comprensibili diffidenze, si pensava fosse una immensa truffa, starebbe già polverizzando record su record con addirittura 13 miliardi di capitalizzazione in neanche 48 ore.

Il lancio a sorpresa è giunto lo scorso venerdì mentre era ospite di un evento a tema criptovalute a Washington: ebbene, alla vigilia dell’insediamento, il Presidente Trump ha lanciato la sua “meme coin”, ovvero una cripto che si ispira ad un fenomeno della cultura “pop” senza un valore intrinseco nel mondo reale. Eppure, in modo pienamente legale, la $TRUMP può essere scambiata tra i diversi investitori tramite un registro digitale che nel gergo viene chiamato “blockchain”: come spiega il “Sole 24 ore”, tra i meme coin più celebri si annoverano i Dogecoin, ovvero le cripto ispirate al celeberrimo meme del cane divenuto famoso sui social.

Stravolgendo l’economia USA che fin da prima della sua elezione vedeva in Trump un possibile effetto positivo per la borsa e gli investimenti americani, il nuovo Presidente degli Stati Uniti con una mossa sorprendente si è lanciato nel “mare magnum” del mondo cripto con una personale meme coin dal nome evocativo e dall’immagine che lo vede trionfante con il classico pugno del “Fight, Fight, Fight”, come disse alla platea dopo l’attentato che lo ha ferito a Butler in Pennsylvania lo scorso 14 luglio 2024. Nel suo post su X dell’amico Elon Musk è lo stesso Trump a linkare l’indirizzo adatto per iniziare a scambiare la criptovaluta con appunto record quasi immediati di scambi e capitalizzazione.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

DAL TIMORE DELLA TRUFFA AL RECORD IN POCHE ORE: GLI SCENARI SU “$TRUMP” PER IL FUTURO DELLE CRIPTO

Sebbene nei primi momenti la comunità delle criptovalute si era interrogata sull’effettiva veridicità della meme coin $TRUMP, con potenziale rischio di truffa milionaria, poi col passare delle ore – e con gli annunci giunti sui canali ufficiali del Presidente degli Stati Uniti – ci si è convinti che poteva trattarsi di una operazione reale. E così già nel weekend, appena poche ore dopo il lancio, il valore della meme coin era già sopra i 6 miliardi dollari, giunti a 12 nella giornata di domenica a 24 ore dal giuramento come Presidente americano.

Secondo i dati esposti dal sito indicato dallo stesso Trump, la criprovaluta avrebbe emesso 200 milioni di “monete meme”, con promessa di giungere a 800 milioni in soli tre anni: secondo l’attuale tasso di scambio, qualora le coin fossero piazzate sul mercato reale, potrebbero valere circa 24 miliardi di dollari (stima di SkyTG24). Utilizzando la blockchain di Solana, Trump con il suo token è schizzato da da 18 centesimi a 75 dollari in poco, con un balzo secondo il “Sole 24 ore” pari a al 41.500%: la capitalizzazione effettiva è balzata alla fine sui 15 miliardi di dollari, con il secondo posto nella classifica generale dei meme coin appena dietro ai Dogecoin, ma davanti a Shiba Inu e Pepe.

Come sottolinea ancora il quotidiano economico milanese, i meme coin non sono vere e proprie criptovalute “reali” in quanto si rifanno appunto a fenomeni e “meme” del web: «Il loro valore deriva in gran parte dal supporto e dalla speculazione della community». È per questo molto facile che vi possano annidare truffe milionarie alle spalle, come già successo in passato con altre cripto del genere: ma il lancio e il personaggio in questione (dopo Trump anche la First Lady Melania ha lanciato la sua meme coin, “$MELANIA”) hanno fin da subito tranquillizzato il mercato. Secondo quanto spiegato nel sito ufficiale creato per l’occasione, la moneta $TRUMP ha per il momento un’offerta limitata fino a 1 miliardo di token: non è possibile vendere tutte le partecipazioni per i primi 3 anni (in quanto soggetti ad un programma di sblocco triennale decise dalla società Trump Organization e dalla “Fight Fight Fight LLC”), ma è comunque possibile scambiare i primi 200 milioni di cripto create già da subito, con un massimo di 1 miliardo di cripto che verranno create da qui al 2028. Secondo svariati osservatori e analisi del mondo cripto, con questa meme coin Trump intende dare un segnale forte ad un settore in ampia crescita ma con ancora molti lati “oscuri” tutti da dipanare nei prossimi anni: il Presidente intende investire in quel settore, con politiche di possibili integrazioni e “sgravi“. E come lanciare un segnale migliore di questa moneta “meme” per farsi comprendere come fortemente intenzionato ad attuare politiche favorevoli?