LE DIMISSIONI DEL GOVERNO BARNIER, LE CONSULTAZIONI E IL DISCORSO ALLA FRANCIA: TUTTO IN 24 ORE PER MACRON

La Francia dopo neanche tre mesi dalla nascita del Governo è nuovamente con un vuoto di potere non da poco in Parlamento: la mozione di censura ieri in Assemblea Nazionale ha fatto cadere Michel Barnier, sfiduciato con l’esecutivo per la prima volta dal 1962. La sfiducia proposta dalla sinistra di Melenchon ha visto il “soccorso” della destra di Marine Le Pen, che ha rotto il patto di non belligeranza con il Governo Barnier dopo i continui stalli sulla Manovra e dopo il tentativo (poi abortito dalle dimissioni) di far passare la Finanziaria con un colpo di mano senza passare dal Parlamento.

Stamane correttamente Barnier ha presentato le proprie dimissioni all’Eliseo, dove si vive ore febbrili in attesa del discorso annunciato alla nazione francese questa sera alle ore 20 con il Presidente Macron: evitare una ulteriore crisi finanziaria e il caos di stabilità sociale è l’obiettivo n.1 dell’Eliseo che porta con sé però una gestione alquanto “spericolata” fin dallo scioglimento del Parlamento l’indomani dei risultati delle Europee (con la vittoria larghissima del Rassemblement National). Le Pen e Melenchon chiedono le dimissioni del Presidente anche perché dopo la caduta del Governo Barnier non è possibile per legge indire nuove Elezioni Legislative, fino almeno al giugno 2025 quando sarà passato un anno dall’ultimo voto parlamentare: lo sblocco sarebbe infatti l’uscita di scena di Emmanuel Macron, il quale però coltiva ancora l’ambizione di mantenere la guida della Repubblica in vista delle Presidenziali del 2027.

L’idea di Macron è dunque di presentare un nuovo nome alla guida del Governo che possa rappresentare una garanzia per i tre blocchi ben distinti in questo momento in Assemblea: la destra lepenista, il centro macroniano e la sinistra radicale (con l’anomalia Glucksmann, il leader socialista che galleggia tra Macron e il Nuovo Fronte Popolare). Il partito di Melenchon annuncia che una fiducia al nuovo Governo ordinato da Macron vi sarebbe solo in caso di guida affidata al Nuovo Fronte Popolare, di contro Bardella e Marine Le Pen puntano ad un Governo di Centrodestra in cui la sinistra rimanga all’opposizione, in alternativa le dimissioni immediate del capo dell’Eliseo. Si gioca dunque tutto nelle prossime ore, con il nome che Macron questa sera dovrebbe presentare alla Francia da cui si comprenderà quale indirizzo (e quale coalizione) intende coprire, con qualche possibilità maggiore in più sul campo a sinistra secondo i più attenti osservatori della politica francese.

I Repubblicani a Macron hanno spiegato che un nuovo Governo non verrà fatto cadere come ha fatto Marine Le Pen votando la sfiducia con Melenchon, ma occorre puntare su un programma spedito e pragmatico per arrivare poi a nuove Elezioni il prossimo anno: per i socialisti di Glucksmann serve una “piattaforma minima” tra le forze repubblicane, escludendo le ali “estreme” in particolare modo punterebbero sull’accordo di “desistenza” valso la vittoria al ballottaggio delle Elezioni contro l’avanzata di Bardella.

Allo stato attuale, restano ancora 3-4 strade aperte per Macron, chiamato all’ennesimo “sbrogliare” la matassa ingarbugliata (da lui stesso) con davanti uno scenario europeo che già vede in fortissima crisi la Germania del socialista Scholz: in primo luogo la strada maestra è quella di nominare un nuovo Premier che guidi una maggioranza più spostata verso Le Pen e Bardella così da sostenerlo in maniera più convinta rispetto a Barnier. In secondo luogo, rivolgersi dall’altro versante con il blocco di sinistra ripetendo però l’opzione esclusa dallo stesso Macron alle trattative in luglio per il nuovo Governo. Un possibile ma meno probabile terzo “punto” sarebbe il Governo tecnico senza partiti che trovi l’accordo sulle varie riforme e leggi ad ogni voto in Parlamento: strada molto complessa che metterebbe a forte rischio la stabilità nazionale, tanto politicamente quanto socialmente (con mondo del lavoro, sindacati e imprese sul piede di guerra).

La quarta ipotesi, piuttosto spericolata, è quella di mantenere in carica il Governo Barnier per gli affari correnti, puntando all’approvazione della Manovra e trascinando la gestione statale fino alle Elezioni di giugno 2025. Per Macron resta il problema di un nuovo Governo, a prescindere della destra o della sinistra, in quanto la probabilità di una nuova sfiducia sulla scia di Barnier resterebbe molto alta. In attesa di capire dunque che strada intraprenderà il Presidente francese, un piccolo indizio sul prossimo futuro arriva dalla segnalazione di François Bayrou giunto per un pranzo d’urgenza all’Eliseo: leader del MoDem, macroniano con però legami abbastanza stretti anche con Le Pen, la sua potenziale candidatura a Matignon si fa sempre più vicina secondo alcune fonti “anonime” ai media francesi.