Il cuore di Rita Rusic batte per il fidanzato Cristiano Di Luzio, modello trentuno anni più giovane di lei. Una differenza di età che ha sempre fatto discutere il mondo del gossip, ma non la coppia che preferisce vivere appieno il proprio amore, in barba alle critiche e alle malelingue. Per Rita e Cristiano, evidentemente, la differenza di età non rappresenta un problema e tra i due infatti la storia proseguirebbe a gonfie vele. La produttrice cinematografica si è innamorata di Cristiano nel 2020, poco dopo i due hanno cominciato a convivere, consolidando ulteriormente il loro legame.

Cristiano Di Luzio fidanzato Rita Rusic/ "Differenza d'età? Volgare parlarne: se non è importante per noi..."

“Ci siamo conosciuti perché scrivevo dei racconti per Chi, poi abbiamo fatto parecchie cose insieme”, ha rivelato la la Rusic in una intervista di qualche tempo fa a Verissimo. A colpirla, inizialmente, fu soprattutto l’aspetto fisco del ragazzo, anche se non avrebbe mai pensato che da un semplice interesse potesse scaturire una vera e propria storia d’amore.

Rita Rusic non rinuncia al suo fidanzato Cristiano: “La diversità va accettata in tutti i sensi”

Il fidanzato Cristiano non nega che stare vicino ad una personalità come Rita non sia facile: “Il suo impatto è molto forte, un po’ per la sua storia e un po’ per la donna che è, perché tiene a distanza. Ma quando la conosci c’è altro”, ha detto. Il fatto che ci siano oltre trent’anni di differenza non spaventa la coppia, che continua a vivere il presente, giorno dopo giorno.

“Viviamo in un momento in cui bisogna accettare la diversità in tutti i sensi. Quindi, anche la donna deve sentirsi libera di amare chi vuole, anche una persona più giovane”, ha tuonato la Rusic, mettendo a tacere in qualche modo tutte le persone che avevano criticato la sua scelta di fidanzarsi con Cristiano Di Luzio, con il quale ha anche partecipato a Pechino Express 2022.