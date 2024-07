Attacco armato in una casa di riposo in Croazia, a Daruvar, le vittime al momento sono almeno cinque e otto i feriti. Dalle notizie pubblicate sui media statali sembrerebbe che l’aggressore sia entrato con una pistola perchè voleva sparare alla madre, ricoverata nella struttura, una volta colpito l’anziana ha poi aperto il fuoco anche contro altri pazienti e dipendenti uccidendo altre 4 persone sul colpo e ferendone altre, è riuscito in un primo momento anche a scappare. Raggiunto dalla polizia in un bar poco distante dal ricovero per anziani, si trova attualmente in stato d’arresto.

L’uomo è risultato essere un veterano dell’esercito nato nel 1973, ma nè le forze dell’ordine nè i soggetti coinvolti hanno al momento rilasciato altre dichiarazioni con ulteriori dettagli. La comunità della cittadina nella Croazia orientale è sotto choc, come riporta anche la Tv nazionale, si trattava di una casa di riposo molto conosciuta ed inserita in un contesto noto per la tranquillità e la sicurezza sia degli ospiti che dei loro familiari. Il commento sulla sparatoria è arrivato anche da parte del Primo Ministro Andrej Plenkovic che ha scritto su X: “Siamo sconvolti”.

Croazia, attacco armato in casa di riposo per anziani questa mattina. Un uomo, 50enne ed ex veterano dell’esercito è entrato nella struttura con una pistola aprendo il fuoco contro la madre che era ricoverata uccidendola. Nella sparatoria sono state coinvolte anche altre 4 vittime tra pazienti e dipendenti e almeno otto feriti che sono state subito trasportati in ospedale per ricevere le cure, come ha confermato anche il Ministro della Sanità croato Vili Baros. Al momento la polizia ha solo fatto sapere che la cattura dell’aggressore è avvenuta all’interno di un bar vicino al ricovero, nel quale l’uomo aveva trovato rifugio dopo la fuga ed era seduto in uno dei tavolini.

Seguiranno però indagini approfondite sui fatti, soprattutto per stabilire con esattezza quale sia stato il movente che ha spinto il 50enne ad entrare armato nella casa di riposo e sparare, non solo alla madre. Anche il presidente della Croazia Zoran Milanovic ha voluto pubblicare un commento per esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime: “Esprimo le mie condoglianze alle famiglie e ai parenti dei concittadini uccisi oggi nella casa per anziani e malati di Daruvar. Auguro a tutti i feriti una guarigione rapida e sicura e ringrazio il personale del servizio medico di emergenza per la loro reazione rapida e organizzata nel salvare i feriti. Il crimine feroce e senza precedenti di Daruvar mi ha scioccato“.