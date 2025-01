CUBA INCIDENTE STRADALE, COINVOLTI TURISTI ITALIANI

Alcuni turisti italiani sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale a Cuba: un minibus è finito fuori strada, due persone sono morte sul posto, mentre altre 7 sono rimaste ferite. Il mezzo, proveniente da Santa Fe all’Avana, si trovava su un tratto dell’autostrada nazionale, all’altezza del comune di Aguada de Pasajeros, nella provincia di Cienfuegos, quando si è scontrato con lo spartitraffico. Il minibus da 16 posti trasportava 8 turisti al momento dell’impatto. Subito sono stati attivati i piani di emergenza per accogliere i feriti presso l’ospedale universitario generale Dr. Gustavo Aldereguia Lima di Cienfuegos.

Stando a quanto riferito dal tenente colonnello Yaser Moya, capo dell’unità investigativa criminale di Cienfuegos, e riportato dai media locali, una delle due vittime è di nazionalità cubana, l’altra italiana. La prima è la guida dell’agenzia Ecotur che stava accompagnando i turisti, l’altra è invece Patrizia Crisolini Malatesta, coordinatrice italiana. Per quanto riguarda gli altri passeggeri, tutti feriti, un medico intervistato dal centro televisivo Perlavisión ha riferito che tra i feriti ce ne sono due in condizioni critiche o molto gravi (codice rosso); due gravi (codice giallo); e altri tre con ferite minori (codice verde). Il gruppo stava partecipando a un tour organizzato dal tour operator Avventure nel mondo.

CUBA INCIDENTE STRADALE, INDAGINI SU CAUSE

Il minibus è uscito di strada, per cause ancora da accertare, ed è finito contro un parapetto, per poi terminare la sua corsa in un fosso. A confermare l’identità della vittima italiana è stata proprio la pagina social di Avventure nel mondo, in un post in cui ha espresso il dolore per la terribile notizia arrivata da Cuba. Nel comunicato si fa anche riferimento alle condizioni degli altri turisti, rassicurando riguardo il loro stato di salute.

Per quanto riguarda la vittima, faceva da tempo parte della “famiglia” del tour operator, ma è stato chiesto massimo riserbo nel rispetto del dolore dei familiari e degli amici. Le immagini condivise sui social media hanno rivelato l’entità dell’incidente. L’ultimo rapporto di fonti ufficiali non menziona il coinvolgimento di un camion nell’incidente, come era stato indicato in un primo momento.

