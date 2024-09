CHI E’ DALILA DI LAZZARO? GLI ESORDI DA MODELLA, POI ALBERTO LATTUADA…

Chi è Dalila Di Lazzaro e cosa sappiamo dell’incidente avuto tanti anni fa? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend col talk show di punta di Canale, farà parte del sempre ricco cast di ospiti di “Verissimo” anche l’ex modella, attrice e scrittrice friulana che, tra l’altro, era già stata protagonista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin di recente. E, in attesa di ascoltare l’intervista a cuore aperto dell’oggi 71enne autrice e del suo racconto di vita con la padrona di casa, qui proviamo a tracciarne intanto un breve ritratto dal punto di vista professionale e soprattutto umano, mentre in un altro pezzo diamo conto della dolorosa perdita del figlio Christian a soli 22 anni.

Classe 1953 e originaria di Udine, per raccontare chi è Dalila Di Lazzaro dobbiamo tornare ai primi Anni Settanta quando l’allora giovane indossatrice si buttò a capofitto nel mondo dello spettacolo anche per mantenere il figlio Christian, nato nel 1969 quando lei aveva ancora 15 anni: dal debutto sul set nel 1972 alla partecipazione ad alcuni western e film di genere il passo è breve per Dalila Di Lazaro, uno dei volti più belli della cinematografia italiana tanto che sarà Alberto Lattuada a notarla e lanciarla definitivamente come protagonista nel film del 1975 “Oh, Serafina!”. Da lì sarà un’escalation per l’attrice, sempre più ricercata in produzioni per il grande schermo pure all’estero, oltre che in varie fiction televisive.

DI LAZZARO, L’INCIDENTE E LO STOP ALLA CARRIERA: “A LETTO PER 11 ANNI”

Se della sua carriera sappiamo quasi tutto, per scoprire chi è Dalila Di Lazzaro dobbiamo tuttavia ancora guardare alla sua filmografia per notare come la morte prematura del figlio Christian nel 1992 in un incidente stradale a Roma porterà la diretta interessata a diradare le sue presenze su piccolo e grande schermo dagli Anni Novanta in poi, salvo sparute apparizioni: di maggior rilevanza il suo impegno nel sociale a favore di varie cause, tra cui la lotta all’anoressia nel mondo della moda oltre che in favore delle adozioni per i genitori non sposati, e anche l’attività come scrittrice e che la porterà a pubblicare diversi volumi a partire dal 2006 (un libro autobiografico intitolato “Il mio cielo”).

Se dal punto di vista sentimentale la diretta interessata ha avuto pure delle liaison con Gianni Agnelli e Alain Delon, nel raccontare chi è Dalila Di Lazzaro soprattutto negli ultimi anni non si può non citare l’incidente motociclistico avuto dall’attrice ancora a Roma, sei anni dopo la perdita del primogenito: nel 1997 infatti la Di Lazzaro, a causa di una buca nell’asfalto, si fratturò l’atlante (ovvero la prima vertebra cervicale della colonna vertebrale) e fu costretta a rimanere immobile a letto per tanto tempo; inoltre l’incidente, unito anche al lutto per la morte di Christian, mise di fatto in standby la sua carriera cinematografica e provocherà alla donna dolori cronici neuropatici. Inoltre va ricordata anche la sua confessione choc in cui, a distanza di tempo, aveva rivelato di essere stata vittima di violenze sessuali a soli sei anni e successivamente all’età di 17 anni, quando fu sequestrata con l’inganno da un maniaco che per quattro giorni la picchiò e violentò.