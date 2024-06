Danilo Bertazzi, perché lasciò La Melevisione/ “Mi stavo perdendo, ho voluto riprendere la mia vita e…”

Danilo Bertazzi e l’addio a La Melevisione e Tonio Cartonio: i problemi di salute

Per anni è stato compagno di avventure di numerosi bambini che, di fronte alla tv, si immergevano nella magia del Fantabosco. Danilo Bertazzi, il mitico folletto Tonio Cartonio de La Melevisione dal 1999 al 2004, è tornato a parlare del suo addio al programma in un video condiviso su TikTok. Incalzato dalla curiosità di una fan, che gli ha domandato le ragioni per cui lasciò il suo ruolo, l’attore ha ammesso: “Cercherò di spiegarvi il motivo per cui ho lasciato il Fantabosco, ed è stata una decisione mia, ci tengo a precisarlo“.

Bertazzi ha inizialmente ricordato alcuni problemi di salute, che l’hanno temporaneamente portato lontano dalle scene: “Intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Io ricordo che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito, di non tornare più nel Fantabosco, avevo telefonato agli autori e alla produttrice dicendo: ‘Vi prego, non lasciatemi a casa‘. Ovviamente io ero in ospedale e quindi avevano messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia“.

Danilo Bertazzi: “Con il secondo regista de La Melevisione…“

Danilo Bertazzi fece poi ritorno nel programma, spiegando: “Sono tornato, malgrado non stessi ancora bene. Gli autori si erano inventati una storia di una malattia del Fantabosco, così avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone. Dovete sapere che sotto il pigiamone io avevo tutte le canule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal Fantabosco”.

Un altro motivo legato al suo addio furono i rapporti non così solidi con il secondo regista del programma: “Una cosa importante per noi attori è sentirci amati, il bisogno di avere conferme e rassicurazioni è fondamentale. Con il primo regista ho avuto un rapporto meraviglioso, forse perché iniziavamo insieme un’avventura che non sapevamo come sarebbe finita, quindi c’era una grande complicità e affetto. Con il secondo regista invece io non mi sono sentito così amato e protetto, quindi ho sempre avuto la sensazione che ero lì e quindi doveva tenermi“.

Danilo Bertazzi e il ruolo di Tonio Cartonio: “Mi stavo perdendo“

L’addio a La Melevisione e al ruolo di Tonio Cartonio fu uno choc per molti bambini, ma Danilo Bertazzi ebbe innumerevoli motivazioni per lasciare quel programma che tanta notorietà gli aveva garantito. Una delle ragioni, forse la più importante, fu “che stavo perdendo Danilo. Non c’era quasi più nessuno che mi chiamava Danilo, neanche sul lavoro, a casa, quindi Tonio stava prendendo il sopravvento sulla mia vita e sulla mia persona. Quindi ho voluto riprendere la mia vita e il mio essere“.

Dopo iniziali ripensamenti, alla fine l’attore comunicò all’allora direttore di Rai3 l’intenzione di ritirarsi: “Durante la notte ho parlato con una mia amica e il mattino dopo sono andato e ho confermato la volontà di lasciare il programma, accettando di registrare le puntate dell’addio“. Bertazzi, infine, precisa: “Non me ne sono andato perché, come qualcuno ha immaginato, avevo un altro lavoro. Io per più di due anni non ho lavorato facendo questa scelta, e l’ho pagata“.

