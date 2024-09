Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Riccardo Cocciante e la moglie Catherine Boutet, la donna che ha incontrato casualmente durante un viaggio di lavoro a New York. Uno strano scherzo del destino ha permesso Catherine Boutet di conoscere Riccardo Cocciante e di fare breccia nel suo cuore diventandone nel tempo prima la moglie e poi la sua manager. Proprio Cocciante, raffinato cantautore conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, ricordando il primo incontro con la moglie dalle pagine del Corriere della Sera ha rivelato: “il nostro primo incontro è stato casuale. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella”.

Quell’incontro ha cambiato le vite di entrambi, visto che poco dopo Catherine Boutet ha deciso di lasciare il suo lavoro di attrice per dedicarsi alla carriera del compagno e marito. “Decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me” – ha detto Cocciante sulla moglie.

La presenza di Catherine Boutet nella vita del marito Riccardo Cocciante è stata importantissima anche per la carriera del cantautore e compositore italiano con cittadinanza francese. Insieme sia nella vita privata che lavorativa, i due quest’anno festeggeranno 53 anni d’amore, ma anche di collaborazione lavorativa. Nel 2022, infatti, Cocciante al Corriere della Sera ha dichiarato: “celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”.

Catherine Boutet non ha mai rimpianto la sua carriera di attrice, anzi si è dedicata con grande passione e dedizione al suo lavoro di manager occupandosi di tutti gli impegni del marito Riccardo Cocciante. I due oggi vivono a Dublino e dalla loro unione è nato anche David, il solo ed unico figlio della coppia che lavora come architetto a New York.