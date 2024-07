Decreto svuota carceri oggi in CdM/ Bozza Nordio: “strutture alternative, no sconti di pena, più telefonate”

CDM GOVERNO MELONI, ARRIVA LO SVUOTA CARCERI: COSA PREVEDE IL DECRETO DEL MINISTRO NORDIO

Sbarca oggi in CdM alle ore 17 il Decreto svuota carceri, il provvedimento atteso da settimane dopo il complesso vaglio sottoposto al Ministero della Giustizia con il titolare Carlo Nordio: secondo quanto appreso dall’ANSA, si tratta di un decreto legge con misure urgenti in materia «penitenziaria, penale e per l’efficienza del processo penale», nonché contenente norme di diritto ed esenzione civile. Al netto delle limature proposte nella riunione tecnica preparatoria di stamane a Palazzo Chigi, la bozza del Decreto svuota carceri punta non tanto ad una “sanatoria” simile all’indulto, ma ad una ricollocazione e ridefinizione della pena con “misure alternative”.

Il caldo, le condizioni spesso indegne delle strutture carcerarie e il sovrappopolamento negli istituti penitenziari hanno portato il Ministro della Giustizia Nordio a valutare negli scorsi mesi diverse misure urgenti per evitare la tragedia continua dei suicidi in carcere (49 detenuti e 4 agenti penitenziari solo nei primi 6 mesi del 2024, dati Associazione Antigone): in attesa delle nuove strutture da edificare e messe già in programma, per far fronte al numero “monstre” di 61.480 detenuti a fronte dei 51.234 posti previsti nei numeri delle strutture, ecco le prime disposizioni con il nuovo Decreto svuota carceri.

Secondo la bozza circolata e pubblicata dall’ANSA, il decreto prevede l’istituzione di un albo di comunità per accogliere alcune tipologie di detenuti dove potranno scontare la pena fino in fondo: detenuti con residuo basso di pena, condannati per reati minori o tossicodipendenti le categorie ipotizzate dal decreto. Lo svuota carceri prevede poi la «semplificazione e lo snellimento delle procedure per la concessione della liberazione anticipata», la quale potrebbe divenire automatica e senza necessità di domanda per alcuni profili di detenzioni; è poi previsto un aumento significativo del numero di telefonate verso l’esterno concesse ai detenuti, ovviamente in base alla tipologia di reati per i quali sono stati condannati. Da ultimo, il dl svuota carceri del Governo Meloni contiene diverse norme come le assunzioni di personale e polizia penitenziaria, con anche formazione per gli stessi agenti.

COSA HA DETTO NORDIO ALL’EVENTO ‘OLTRE LE SBARRE LA VERA LIBERTÀ’: “NESSUN LIBERI TUTTI, SVUOTA CARCERI SARÀ RAGIONATO”

«Non sarà sicuramente uno svuota carceri nel senso di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, che pure costituisce un problema»: così ha spiegato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo lo scorso 1 luglio all’evento “Oltre le sbarre la vera libertà” organizzato dalla Fondazione Asilo Mariuccia a Palazzo Lombardia e, successivamente, alla inaugurazione del Tribunale dei Brevetti, sempre a Milano. Davanti ai dati choc della situazione detentiva in Italia, il decreto svuota carceri in arrivo oggi in CdM prevede un movimento in più direzioni: «consentire di scontare le pene per i reati minori e anche per i tossicodipendenti in strutture diverse da quelle carcerarie, soprattutto in comunità. Questa è la nostra grande sfida».

Non solo, Nordio intende agire anche sulla carcerazione preventiva: ad oggi, in Italia vi sono circa i 20% di detenuti in attesa di giudizio e «molte di queste alla fine statisticamente vengono assolte quindi la loro carcerazione si rivela ingiustificata». La “rivoluzione” ipotizzata è quella già inaugurata con la riforma della giustizia e l’abolizione di alcuni reati: «La custodia cautelare sarà emessa da un organo collegiale previo interrogatorio di garanzia del deputato. Quindi limiterà molto la carcerazione preventiva e anche questo sarà un modo di alleggerimento». Servirà tempo per vedere i primi veri benefici ma la direzione del Guardasigilli resta ferma e contraria al progetto di legge presentato dall’ex radicale Giachetti: nessuno svuota carceri nel senso di una riduzione di pena, bensì lo stop alla carcerazione preventiva quando “inutile”, così come il via libera alle misure alternative in contesti che non siano istituti penitenziari.











