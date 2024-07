Delitto ai Caraibi 2: anticipazioni puntata 16 luglio 2024/ Il ritorno di Gaëlle dopo 5 mesi al mare

Delitto ai Caraibi 2 torna in onda oggi con la prima puntata

Martedì 16 luglio andrà in onda in prima serata su Rete 4, alle ore 21.20 circa, la prima puntata della seconda stagione della serie televisiva Delitto ai Caraibi. La serie è andata in onda due anni fa su Sky e NOW con il titolo Tropiques criminels ed è stata creata da Thierry Sorel, Éric Eider e Ivan Piettre, con la produzione di France Télévisions e Fédération Entertainment. Protagonista il comandante Mélissa Sainte-Rose che da Parigi viene inviata all’isola di Martinica, dove si trova a collaborare con il capitano di polizia Gaelle Crivelli, con cui però all’inizio fatica a trovare un’armonia a causa delle rispettive differenze caratteriali.

Da un lato Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) è una donna estremamente empatica e premurosa, mentre Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye) è intraprendente e dal carattere esplosivo e impetuoso. In ogni episodio la coppia di agenti si trova alle prese con un caso diverso da risolvere, mentre la situazione tra Melissa e Gaëlle diventa ancora più tesa a causa della presenza di Franck, rispettivamente ex marito della prima ed ex amante della seconda. Nella scorsa stagione avevamo lasciato Melissa e Gaëlle alle prese con un duplice caso, il primo, quello della morte di una direttrice d’albergo, ritrovata senza vita ai margini di una foresta mentre sua figlia risultava scomparsa, mentre il secondo omicidio era avvenuto a bordo di una barca dove si stava svolgendo una festa a cui aveva preso parte anche Gaëlle. Cosa succederà in questa nuova scoppiettante seconda stagione di Delitto ai Caraibi in onda in prima serata martedì 16 luglio su Rete 4?

Anticipazioni Delitto ai Caraibi 2: Franck attratto da Gaëlle

In Delitto ai Caraibi 2, le due protagoniste saranno alle prese con nuovi e misteriosi casi dopo aver finalmente trovato un’intesa per poter lavorare insieme nonostante le differenze caratteriali. Mentre Melissa riesce a restare calma e razionale di fronte a qualunque criminale, Gaëlle si fa travolgere dalle emozioni per i vari casi che hanno da risolvere. Intanto la vita privata di Melissa è sempre più caotica a causa della presenza del suo ex marito Franck, padre dei suoi due bambini, Chloé e Lucas, arrivato a Fort-de-France nella speranza di riuscire a riappacificarsi con l’ex moglie. Nel frattempo però Franck è sempre più attratto da Gaëlle, quest’ultima spaventata dall’idea di potersi innamorare e intraprendere una relazione seria. In questa nuova stagione scopriremo cosa si nasconde nel passato della donna, mentre potremo assistere a un’importante evoluzione del rapporto tra Melissa e i suoi figli.

In particolare in questo doppio appuntamento di martedì 16 luglio, vedremo il ritorno di Gaëlle dopo 5 lunghi mesi in mare. Il Capitano ricomincerà immediatamente a lavorare con Melissa e le due donne saranno alle prese con un nuovo caso: il ritrovamento del cadavere di una donna, scomparsa da anni, nella piscina di un albergo. Nel secondo episodio, invece, mentre Melissa sta correndo lungo la spiaggia nota un’automobile data alle fiamme, mentre il piromane si dà alla fuga. La protagonista riesce a fermarlo, ma la scoperta dell’identità del colpevole la lascerà senza parole.











