Diana Poloni è la fidanzata di Francesco Renga da circa otto anni. Un amore sbocciato quasi per caso in un momento anche non facile della vita del cantautore di “Angelo” reduce dalla lunga storia d’amore con l’ex compagna Ambra Angiolini. Un amore grande ed importante quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita dei figli Jolanda e Leonardo, ma ad un certo le loro strade si sono separate. Nonostante tutto però Ambra e Renga sono rimasti in ottimi rapporti e ancora oggi non smettono di dirsi ti amo. A rivelarlo sui social è stata proprio l’attrice: “non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo, e in nome di quell’amore io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. Tutto qua”.

Sta di fatto che poco tempo dopo la fine dell’amore con Ambra Angiolini, il cuore di Francesco Renga è tornato a battere per Diana Poloni, la compagna a cui è legata da otto anni. Una storia nata in gran segreto che la coppia ha reso pubblica solo qualche anno fa dopo essere stati paparazzati insieme per le strade di Brescia.

Diana Poloni, non solo la compagna di Francesco Renga: lei è anche la sua musa!

Prosegue alla grande la storia d’amore tra Francesco Renga e Diana Poloni. A fare da cornice al loro amore è stata la città di Brescia dove i due si sono conosciuti e vivono tutt’ora. Lei, ristoratrice bresciana, è anche la musa del cantautore che le ha dedicato il brano “Aspetto che torni”, una ballad d’amore presentata sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Renga alla sua Diana come si evince dal testo della canzone: “Il mondo si perde/Tu invece rimani /C’è un mare dentro negli esseri umani/Aspetto che torni stasera/Per stare con te”.

Da sempre schivo e riservato, Renga non ama parlare della sua vita privata e sentimentale, ma dalle sue canzoni si può capire il forte sentimento che prova verso la nuova compagna Diana Poloni!