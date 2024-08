Temptation Island 2024 a settembre, nuove segnalazioni su Diandra e Valerio

Le versione autunnale di Temptation Island non è ancora iniziata, sono state svelate solo due coppie su sei ma già si susseguono ininterrottamente sul web le segnalazioni su Valerio e Diandra, prima coppia di Temptation Island 2024. Nei giorni scorsi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di una sua follower, presunta ex fidanzata dell’uomo, che ha rivelato come lui sia un traditore seriale. In queste ore, invece, l’esperta di gossip ha condiviso sempre tra le sua IS un’altra segnalazione in cui, al contrario, si sottolineava come Diandra e Valerio fossero una coppia affiatata e complice.

Jenny Guardiano: "Io a Uomini e Donne? Sì, non c'è nulla di male"/ "A Temptation Island ho litigato con…"

La coppia di Temptation Island 2024 di Diandra e Valerio sta insieme da sette anni e mezzo e convivono da sette. Diandra Pecchioli è proprietaria di un locale per eventi, il Mon Amì di Roma, e medico veterinario. Sui suoi profili social non mancano foto e scatti con personaggi noti come Antonella Mosetti e Manuela Arcuri di cui pare sia amica. I due hanno deciso di scrivere alla trasmissione perché la loro relazione è in stallo ma stando a quanto riporta la segnalazione postata i due sarebbero ‘Complici e affiatati’ e pare abbiano deciso di partecipare al programma di Filippo Bisciglia solo per visibilità. Si segnala, però, che tali IS sono state subito rimosse dal profilo della Marzano e dunque vanno prese con le dovute cautele.

Titty e Antonio, 2a coppia Temptation Island settembre 2024/ Scintille nella clip: lui beccato con un'altra

Diandra e Valerio di Temptation Island 2024, “Lui è un traditore seriale”: nuovo rumor

Insomma non è chiaro se Valerio di Temptation Island 2024 in onda a settembre su Canale 5 sia un traditore seriale che per anni ha tradito anche la sua ex fidanzata, che adesso ha rivelato tutto a Deianira Marzano o se invece, al contrario lui e Diandra siano una coppia stabile ed hanno deciso di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia solo per visibilità e interesse. Per saperne di più non resta che attendere l’inizio del reality, prima puntata andrà in onda martedì 10 settembre, e nuove eventuali segnalazioni su di loro. Nel frattempo è stata annunciata anche un’altra coppia di Temptation Island 2024: Titty e Antonio e non sono mancate i primi screzi già nella clip di presentazione.