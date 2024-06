Dieta mediterranea, l’efficacia sulla salute delle donne/ -23% di rischio di tumori e problemi al cuore

La dieta mediterranea è riconosciuta in tutto il mondo come il miglior tipo di regime alimentare in assoluto e i suoi benefici sono molteplici, così come si evince anche da un recente studio che ha messo in relazione la dieta mediterranea agli effetti positivi sulla salute in particolare delle donne. Secondo quanto registrato dal Brigham and Women’s Hospital, come riporta Geagency.it, le donne che seguono questo piano alimentare hanno il 23 per cento in meno di probabilità di morire per un tumore o di problemi al cuore in un arco di 25 anni.

Si tratta di un lavoro molto importante in quanto ha raccolto una massa di dati imponente. 25000 donne statunitensi, inizialmente sane, sono state infatti seguite per ben 25 anni, ed è emerso che coloro che si cibavano quotidianamente con i prodotti indicati nella dieta mediterranea, registravano un rischio appunto molto più basso di morire rispetto a coloro che invece seguivano un altro piano alimentare.

DIETA MEDITERRANEA, L’EFFICACIA SULLA SALUTE DELLE DONNE: LE PROVE

Gli studiosi hanno individuato delle prove di cambiamenti biologici che sono in grado di spiegare il perchè, leggasi delle modifiche nei biomarcatori del metabolismo, dell’infiammazione, della resistenza all’insulina e molto altro ancora, tutte prove incontrovertibili di quanto sia efficace questo piano alimentare di cui l’Italia è il primo sponsor proprio per via dell’utilizzo di prodotti tipici della nostra terra come ad esempio l’olio, i pomodori, in generale la verdura, ma anche la frutta e i cereali.

Samia Mora, cardiologa e direttrice del Center for Lipid Metabolomics del Brigham, nonché autrice senior dello studio realizzato dal Brigham and Women’s Hospital, ha commentato i dati di questa ricerca dicendo: “Per le donne che vogliono vivere più a lungo, il nostro studio dice di fare attenzione alla dieta. La buona notizia è che seguire un modello alimentare mediterraneo potrebbe comportare una riduzione di circa un quarto del rischio di morte nell’arco di oltre 25 anni, con benefici sia per il cancro che per la mortalità cardiovascolare, le principali cause di decesso nelle donne (e negli uomini) negli Stati Uniti e nel mondo”.

DIETA MEDITERRANEA, L’EFFICACIA SULLA SALUTE DELLE DONNE: LE PAROLE DELL’AUTORE DELLA RICERCA

Shafqat Ahmad, professore associato di Epidemiologia presso l’Università di Uppsala in Svezia e ricercatore del Centro di Metabolomica Lipidica e della Divisione di Medicina Preventiva del Brigham, autore principale della ricerca, sottolinea come i dati raccolti diano una importante indicazione per la salute pubblica, ovvero, anche dei “modesti cambiamenti nei fattori di rischio accertati per le malattie metaboliche, in particolare quelli legati ai metaboliti di piccole molecole, all’infiammazione, alle lipoproteine ricche di trigliceridi, all’obesità e all’insulino-resistenza, possono produrre sostanziali benefici a lungo termine seguendo una dieta mediterranea”.

Mora conclude ricordando che la Dieta Mediterranea è già riconosciuta dai medici per i suoi risvolti salutari, ma i dati del loro studio offrono ulteriori spunti in tal senso e le politiche di salute pubblica dovrebbero quindi "promuovere gli attributi dietetici salutari della dieta mediterranea e scoraggiare gli adattamenti non salutari".











