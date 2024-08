DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 400 MISTI STREAMING: POSSIBILE OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, 2 AGOSTO)

Atto terzo, la diretta Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti alle Olimpiadi Parigi 2024 ci farà compagnia nella sessione serale del nuoto di oggi, venerdì 2 agosto: l’appuntamento sarà infatti alle ore 20.45 nella piscina della La Defense Arena, con il nostro nuotatore più completo, che ha ottenuto lo straordinario risultato di qualificarsi per tre finali olimpiche nella stessa edizione, anche se salire sul podio sarà ancora una volta molto complicato e ancora una volta in copertina ci sarà Leon Marchand.

Diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: tre finali oggi (venerdì 2 agosto)

Parlando della diretta Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti alle Olimpiadi Parigi 2024 rischiamo quindi di ripeterci. L’idolo di casa cercherà l’ennesimo oro di questi Giochi Olimpici dei quali è già il simbolo, mentre Alberto Razzetti a Doha è andato sul podio mondiale con il bronzo nei 200 misti, ma non sarà facile ripetersi qui, dove la concorrenza è ancora più forte. Resta il grande traguardo delle tre finali e poi chissà…

Diretta Leonardo Deplano/ Finale 50 sl streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, oggi 2 agosto)

COME VEDERE LA DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 MISTI, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà sicuramente seguita in chiaro, anche se resta da stabilire se su Rai Sport oppure Rai Due, oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ci saranno poi naturalmente i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 MISTI OLIMPIADI 2024 PARIGI

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 12-8): il Setterosa è vivo! (pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024)

DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 MISTI OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Presentando la diretta Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti alle Olimpiadi Parigi 2024, bisogna dire che l’azzurro si è qualificato con il settimo miglior tempo in 1’57”10 e di conseguenza nuoterà da outsider nella corsia 1, con il compito non facile di inserirsi nella lotta per le medaglie in una finale con tantissimi nomi nobili, a cominciare fatalmente proprio da Leon Marchand, già il più veloce in semifinale con il tempo di 1’56”31.

Molto vicini gli sono rimasti lo statunitense Carson Foster e il britannico Duncan Scott, però naturalmente è in finale che si sveleranno i veri valori, soprattutto per Marchand che con il suo programma esagerato non può certo esagerare nei turni di qualificazione. Foster e Scott sono comunque due ottimi nomi per il podio, così come ad esempio il giapponese Daiyta Seto, tutti grandi pericoli per l’azzurro nella diretta Alberto Razzetti per la finale dei 200 misti.