DIRETTA CAMPOBASSO VIS PESARO, TESTA A TESTA

Nella sesta giornata di campionato di Serie C, girone B, potremo seguire oggi anche la diretta di Campobasso Vis Pesaro. Vari i precedenti tra le due formazioni, che per la prima volta si sono incontrate nel 2014 in Serie D: tutte le gare tra i due club, infatti, sono avvenute infatti nella quarta serie italiana. Le prime due gare, nel 2014 e nel 2015, sono state vinte dal Campobasso, seguite da due pareggi per 1-1.

Tra il 2016 e il 2017 le tre sfide di campionato hanno visto tre trionfi della Vis Pesaro, la più larga per 4-0 il 18 dicembre 2016. L’ultima gara tra le due formazioni, del 29 aprile 2018, ha visto trionfare il Campobasso per 2-1. Perfettamente in equilibrio, dunque, i precedenti tra i due club, con tre vittorie ciascuno e due pareggi. (agg. Josephine Carinci)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAMPOBASSO VIS PESARO IN STREAMING VIDEO TV

Se vi state domandando dove vedere la diretta Campobasso Vis Pesaro, sappiate che ci sono due diverse soluzioni: Sky e NOW.

Entrambe naturalmente trasmettono solo via abbonamento e lo stesso vale per la diretta Campobasso Vis Pesaro in streaming, visibili sulle rispettive app.

GARA INTERESSANTE

Ci siamo, la diretta Campobasso Vis Pesaro sta finalmente per avere inizio. Si tratta di una partita molto delicata con le due formazioni che si affronteranno giovedì 26 settembre 2024 alle ore 20:45, partendo dalla situazione di cinque punti di distanza.

Il Campobasso aveva riscattato il ko contro l’Arezzo con il successo al Legnago, salvo poi mettere a referto un solo punto nelle successive tre gare ovvero le sconfitte contro Pianese e Torres più il pareggio più recente con il Gubbio per 0-0.

La Vis Pesaro invece non ha mai pareggiato nelle sue prime cinque partite in campionato. L’esordio non è stato dei miglior con il 3-0 della Torres, ma dopo c’è stato un percorso netto con tre gare vinte senza prendere gol contro Arezzo, Legango Salus e Pontedera.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO VIS PESARO

Prendiamoci qualche minuti per vedere le probabili formazioni Campobasso Vis Pesaro. La squadra di casa giocherà con il 4-3-1-2 con F. Forte in porta. Difesa a quattro composta da Celesia, Mancini, Benassai e Morelli. D’Angelo e Bigonzoni saranno ai fianchi di Pellitteri con R. Forte alle spalle del duo Di Stefano-Di Nardo.

La Vis Pesaro si disporrà invece con il 3-4-1-2. Questo significa che davanti a Vukovic ci sarà il reparto arretrato a tre formato da Tonucci, Coppola e Palomba. Agiranno da esterni Zoia e Paganini con Di Paola e Orellano in mediana. Pucciarelli invece sarà il trequartista con Nicastro e Cannavo davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAMPOBASSO VIS PESARO

Adesso è il turno delle quote per le scommesse Campobasso Vis Pesaro. A partire con il favore del pronostico sono i padroni di casa a 2.10 contro il 2 fisso a 3.45 in favore dei biancorosso. La X del pareggio è dato a 3.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel corso del match, è offerto a 2.35 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.50. Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.65.