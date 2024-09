DIRETTA CARLOTTA GILLI FINALE 200 MISTI S13 PARALIMPIADI PARIGI 2024: MEDAGLIA D’ORO!

Carlotta Gilli è medaglia d’oro: altra grande impresa della nuotatrice torinese, che nei 200 misti S13 mette tutte le avversarie alle spalle e conquista la quinta medaglia alle Paralimpiadi Parigi 2024, la seconda d’oro e la decima ai Giochi contando anche Tokyo, il cui rendimento ha pareggiato quasi esattamente. Splendida la prova di Carlotta Gilli, che ha nuotato i 200 misti S13 in 2’25’’33: titolo dunque difeso in una finale che era la decima gara in cinque giorni, e nella quale nonostante questo è sempre stata al comando delle operazioni, resistendo alla statunitense Olivia Chambers nella frazione a dorso e poi in quella a rana e difendendo il margine sulle avversarie.

Diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, medagliere/ Streaming video Rai: due ori e un bronzo! (3 settembre)

Una Carlotta Gilli monumentale, ancora una volta; Olivia Chambers si deve accontentare della medaglia d’argento comunque ottima per lei, il bronzo invece finisce al collo dell’irlandese Roisin Ni Riain ma quel che conta ovviamente è la straordinaria medaglia d’oro per Carlotta Gilli, che nella finale 200 misti S13 conquista il secondo titolo alle Paralimpiadi Parigi 2024 confermandosi come una delle atlete di punta della nostra spedizione nella capitale francese. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STEFANO RAIMONDI/ Finale 100 farfalla S10: un altro oro, tris per il veneto! Paralimpiadi Parigi 2024

CARLOTTA GILLI FINALE 200 MISTI S13 PARALIMPIADI PARIGI 2024

È giunto il momento della diretta Carlotta Gilli finale 200 misti S13: alle Paralimpiadi Parigi 2024 la ventitreenne torinese compete alle ore 20:04 di martedì 3 settembre, con il chiaro proposito di andare a prendersi quella che sarebbe la quinta medaglia in questa edizione francese. Carlotta Gilli è naturalmente una delle atlete di punta dell’Italia alle Paralimpiadi Parigi 2024: lo ha già dimostrato vincendo la medaglia d’oro dei 100 farfalla, poi è stata argento nei 400 stile e bronzo sia nei 50 stile che nei 100 dorso.

Perchè non ci sono atleti sordi alle Paralimpiadi di Parigi 2024?/ Dal regolamento alla ‘Deaflympics’

Insomma: la diretta Carlotta Gilli finale 200 misti S13 potrebbe rendere la piemontese una delle migliori medagliate alle Paralimpiadi Parigi 2024, tra l’altro è abbastanza curioso notare come per il momento abbia quasi replicato i risultati di Tokyo, centrando le stesse medaglie di allora e peggiorandosi solo nei 100 dorso (tre anni fa era stata bronzo). Scopriremo presto come andranno le cose nella diretta Carlotta Gilli finale 200 misti S13 alle Paralimpiadi Parigi 2024, intanto possiamo andare a presentare meglio la gara.

DIRETTA CARLOTTA GILLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Le Paralimpiadi Parigi 2024 sono appannaggio della televisione di stato, dunque anche la diretta tv di Carlotta Gilli finale 200 misti sarà trasmessa su questi canali, in particolare l’appuntamento dovrebbe essere su Rai Due ma potrebbe anche esserci l’incursione su Rai Sport a seconda della contemporaneità delle gare. In ogni caso sarà sempre disponibile il servizio di diretta streaming video, infatti l’emittente mette a disposizione il sito di Rai Play oppure la relativa applicazione da installare e attivare sui dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CARLOTTA GILLI FINALE 200 MISTI S13

DIRETTA CARLOTTA GILLI FINALE 200 MISTI S13: AZZURRA SUPER FAVORITA

Aspettando la diretta Carlotta Gilli finale 200 misti S13, diciamo che appunto la torinese è una grande star del nuoto paralimpico: lo pratica perché affetta dalla sindrome di Stargardt, una forma di retinopatia degenerativa che colpisce circa una persona ogni diecimila. Carlotta Gilli non si è persa d’animo, ha iniziato questo percorso e già alle Paralimpiadi di Tokyo ha stupito tutti tornando a casa con cinque medaglie; ora punta a confermare questo risultato, come detto quasi con lo stesso andamento, e sarebbe davvero qualcosa di clamoroso.

Ricordiamo che in questo momento Carlotta Gilli detiene 10 record del mondo tra vasca lunga e corta, nelle varie specialità; stasera parliamo della finale 200 misti S13 e proprio alle Paralimpiadi del 2020 (poi spostate nel 2021) Carlotta Gilli ha segnato il tempo migliore di sempre, che di conseguenza è anche record paralimpico, nuotando in 2’21’’44. Questi dati ci danno un bel quadro della situazione e di cosa aspettarci dalla diretta Carlotta Gilli finale 200 misti S13; il resto lo scopriremo tra poco quando finalmente sarà dato il via alla gara.