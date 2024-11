DIRETTA CROAZIA PORTOGALLO, UNO SCONTRO DA PRIMO POSTO

La diretta Croazia Portogallo è in programma per lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadion Poljud di Spalato come partita valida per la sesta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League 2024/2025. La situazione per gli ospiti sembrava molto buona alla vigilia del weekend occupando infatti la seconda posizione con sette punti conquistati, a distanza di tre lunghezze sia dalla Polonia che insegue dal terzo posto che dal Portogallo a guidare la classifica dopo le prime quattro giornata disputate fino allo scorso mese di ottobre.

Gli ospiti, invece, hanno solo da perderci e devono continuare a rimanere concentrati per provare ad aggiudicarsi un posizionamento utile in vista della fase finale da disputare poi l’anno prossimo, senza dimenticare che la competizione terminerà ufficialmente soltanto a fine marzo del 2026. In ogni caso i lusitani si erano aggiudicati la sfida di settembre per 2 a 1 grazie al gol decisivo segnato dal capitano Cristiano Ronaldo. L’arbitro a cui è stata affidata la direzione di questo incontro è l’italiano Davide Massa che sarà coadiuvato dai connazionali Filippo Meli e Stefano Alassio nel ruolo di assistenti mentre il quarto uomo sarà invece il signor Daniele Doveri.

DIRETTA CROAZIA PORTOGALLO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Questa partita di Nations League 2024/2025 non sarà trasmessa in chiaro da alcuna emittente televisiva e quindi non sarà possibile vedere la diretta Croazia Portogallo sul proprio televisore. Sarà necessario utilizzare il servizio offerto da UEFA.tv, sito internet che garantisce la visione in streaming di tutte le gare della competizione continentale e vi si potrà dunque accedere tramite smart phone, tablet o dal browser del pc.

CROAZIA PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di definire gli schieramenti iniziali per la diretta Croazia Portogallo studiando insieme le probabili formazioni e dunque le scelte effettuate dai due allenatori in merito a questa sfida del gruppo 1 della Lega A. Mister Martinez dovrebbe presentare i suoi con il 4-3-3 affidandosi a Costa tra i pali, Cancelo, Silva, Araujo e Mendes in difesa, Neves, Bernardo Silva e Fernandes in mediana, Conceicao, Cristiano Ronaldo e Rafael Leao in attacco.

Il commissario tecnico Dalic, dal canto suo, dovrebbe invece puntare sul 3-4-3 con Labrovic in porta e Sutalo, Erlic con Gvardiol a completare il resto del reparto arretrato, Perisic, Modric, Susic e Borna Sosa a centrocampo mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Baturina, Matanovic e Kramaric.

DIRETTA CROAZIA PORTOGALLO, LE QUOTE

Infine, proviamo ad individuare il pronostico dell’esito finale per la diretta Croazia Portogallo analizzando insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa gara che si gioca per il sesto turno di Nations League. Stando ad esempio a quanto pagato da Zonagioco, i lusitani partono da favoriti per ottenere i tre punti da questo match quotando infatti il 2 a 2.24. I croati hanno meno chances di aggiudicarsi la vittoria secondo i bookmakers a giudicare dall’1 fissato a 3.07 mentre il risultato meno probabile pare essere il pareggio, dato che l’x è stato fissato a 3.41.