DIRETTA PAOLINI ANDREEVA/ Video streaming tv: c’è un precedente a fine aprile (Roland Garros 2024, 6 giugno)

Come abbiamo già detto, l’unico precedente per la diretta di Paolini Andreeva è quello che le due hanno giocato al Madrid Open di quest’anno: dunque un incrocio molto recente, per la precisione dello scorso 29 aprile e dunque sono passati appena 37 giorni da allora. Mirra Andreeva, per la prima volta agli ottavi di un Masters 1000, aveva vinto 7-6 6-4; Jasmine Paolini era stata eliminata dopo aver battuto la wild card di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva e aver colto una bella affermazione su Caroline Garcia, testa di serie numero 21 del tabellone.

La Andreeva invece aveva aperto con una rimonta su Taylor Townsend, poi si era sbaraccata dell’altra teenager in crescita Linda Noskova e aveva proseguito con il colpo sulla numero 7 Marketa Vondrousova, vincitrice dell’ultimo Wimbledon; la sua corsa si era fermata ai quarti e proprio contro Aryna Sabalenka, che quella volta l’aveva schiantata con un inequivocabile 6-1 6-4. In poco più di un mese le cose sono cambiate, perché questo è il tennis: ieri Mirra Andreeva ha battuto la testa di serie numero 2 del tabellone del Roland Garros 2024 e si è regalata la prima semifinale in uno Slam, ma noi sogniamo che sia Jasmine Paolini a volare nella finale di Parigi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAOLINI ANDREEVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL ROLAND GARROS 2024

Va ricordato che la diretta tv di Paolini Andreeva, la semifinale al Roland Garros 2024, sarà fornita da Eurosport 1, il canale principale di questa emittente: per seguire il match di oggi avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare perché, come ormai sappiamo, Eurosport trasmette sul decoder di Sky e in questo caso al numero 210. Resta valido l’appuntamento con la diretta streaming video, ma anche in questo caso dovrete essere abbonati al servizio: potrete scegliere tra le tre piattaforme che garantiscono la visione della semifinale femminile e del Roland Garros 2024, vale a dire Discovery Plus, DAZN e Now Tv.

PAOLINI ANDREEVA ROLAND GARROS 2024: POSSIBILE STORIA PER DUE!

Appuntamento con la storia per due quello con la diretta di Paolini Andreeva, la seconda semifinale femminile del Roland Garros 2024: in campo, naturalmente sul Philippe Chatrier che è il centrale, indicativamente dalle ore 17:00 ma più precisamente dopo la conclusione di Swiatek Gauff, la prima semifinale. Storia per due, dicevamo: la nostra Jasmine Paolini non è certo la prima italiana a giocare una semifinale a Parigi o in uno Slam, ma prima del 2024 non era mai stata nemmeno al terzo turno di un Major e in Australia si era fermata agli ottavi, oggi invece sogna una clamorosa finale dopo aver eliminato Elena Rybakina, la testa di serie numero 4.

Dall’altra parte della rete c’è una diciassettenne: Mirra Andreeva è da tempo considerata una futura numero 1 del tennis mondiale, tante cose le ha già mostrate ma il successo contro Aryna Sabalenka le batte ovviamente tutte, fuori la numero 2 del ranking Wta in rimonta e ora la russa può battere qualche record di precocità. La diretta di Paolini Andreeva, semifinale al Roland Garros 2024, è un’occasione per entrambe: non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sul centrale di Parigi, ovviamente la russa ci scuserà se noi faremo il tifo per la Paolini che potrebbe essere solo una di due italiani in finale in questo Slam, visto che domani toccherà a Jannik Sinner.

DIRETTA PAOLINI ANDREEVA: SEMIFINALE INEDITA

La diretta di Paolini Andreeva rappresenta quindi una semifinale inedita al Roland Garros 2024: prima volta a Parigi per entrambe e in uno Slam, non come testa a testa perché poco tempo fa, e sulla terra, Mirra Andreeva aveva battuto Jasmine Paolini 7-6 6-4 negli ottavi di Madrid, prendendosi per la prima volta i quarti di un Masters 1000 e lasciando intravedere che le cose potessero cambiare in meglio nel giro di poco tempo. Va detto però che, nonostante le aspettative e certi match disputati, in pochi si aspettavano che la Andreeva arrivasse in semifinale al Roland Garros 2024, e lo facesse battendo la Sabalenka: è successo ed è giusto celebrare il fatto.

Allo stesso modo, appunto, bisogna parlare della Paolini che aveva già battuto la Rybakina, ma per forfait dell’avversaria prima che fosse terminato il secondo set, con punteggio 1-0 per la kazaka. La cabala ci dice che Jasmine aveva sfidato la Rybakina anche al Masters 1000 di Dubai poi vinto, ma in quel caso il match non si era nemmeno giocato perché la kazaka si era ritirata prima di scendere in campo; resta comunque il dato, corroborato oggi dal fatto che la lucchese ha battuto la quarta giocatrice al mondo sul campo e in maniera bellissima, dopo aver perso il secondo set ed essersi fatta rimontare un break nel terzo. Tra poco la semifinale del Roland Garros 2024, sarà interessantissimo scoprire come andrà…











