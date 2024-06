Medagliere Europei atletica 2024 Roma/ Italia sempre prima: 8 ori per gli azzurri! (oggi 11 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: ITALIA SEMPRE PRIMA

Continua a salire l’Italia nel medagliere degli Europei atletica 2024 Roma: la kermesse continentale di casa nostra ci riserva ancora grandi emozioni, e nella giornata di lunedì 10 giugno sono arrivate altre due medaglie. Abbiamo avuto lo splendido oro di Sara Fantini nel lancio del martello; la parmense ha così migliorato il bronzo che aveva ottenuto due anni fa a Monaco di Baviera, ma lo stesso ha fatto Filippo Tortu che, pur beffato sul traguardo dei 200 metri, si è messo al collo un bellissimo argento.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA/ Video streaming Rai: inizia la quinta giornata! (oggi 11 giugno)

Di conseguenza, le medaglie dell’Italia sono ora 17: quasi la metà sono d’oro, non potrebbe andare meglio di così. Ricordiamo poi che le grandi emozioni e speranze non sono terminate: già oggi infatti il medagliere degli Europei atletica 2024 Roma potrebbe regalarci un altro primo gradino del podio, perché questo è il giorno di Gianmarco Tamberi nel salto in alto – e il marchigiano è campione in carica – ma anche quello di Emmanuel Ihemeje che può sicuramente prendersi una medaglia nel salto triplo. Adesso dunque andiamo a studiare meglio la situazione legata al medagliere degli Europei atletica 2024 Roma, vedendo soprattutto chi c’è alle spalle dell’Italia.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA ROMA 2024/ Italia prima: Sara Fantini aggiunge un oro (oggi lunedì 10 giugno)

INSEGUE LA FRANCIA

Ovviamente con il passare dei giorni il medagliere degli Europei atletica 2024 Roma comincia a crescere di volume: nei primi giorni l’Italia era rimasta l’unica nazione in grado di vincere più di un oro, oggi non è più così e a inseguire la spedizione azzurra troviamo la Francia, che ha conquistato 4 medaglie d’oro e un totale di 9. Questo è lo stesso numero della Gran Bretagna, che però di titoli europei ne ha portati a casa soltanto due; di conseguenza la bandiera della Union Jack sventola al terzo posto nel medagliere degli Europei atletica 2024 Roma.

Le altre nazioni capaci di vincere due ori sono Polonia, Svizzera (ieri quello di Angelica Moser nel salto con l’asta femminile), Norvegia, Irlanda e Belgio; a quota uno troviamo invece Spagna, Olanda, Croazia, Grecia, Ucraina, Slovenia, Svezia e Germania, tutte le altre nazionali sono a zero ma hanno racimolato qualche medaglia. Interessante il caso della Germania, che ne ha ben sei; di queste però nessuna d’oro e quattro di bronzo. Ora comunque si apre una nuova giornata e il medagliere degli Europei atletica 2024 Roma è pronto a cambiare ancora una volta, aspettiamo per scoprire in che modo.

DIRETTA 200 METRI, FILIPPO TORTU E FAUSTO DESALU/ Mumenthaler è oro. Che beffa per Tortu! (10 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

1. Italia 8-6-3 (17)

2. Francia 4-2-3 (9)

3. Gran Bretagna 2-3-4 (9)

4. Polonia 2-2-2 (6)

5. Svizzera 2-1-4 (7)

6. Norvegia 2-1-0 (3)

7. Irlanda 2-1-0 (3)

8. Belgio 2-0-1 (3)

9. Spagna 1-3-2 (6)

10. Olanda 1-2-3 (6)

11. Croazia 1-1-0 (2)

12. Grecia 1-1-0 (2)

13. Ucraina 1-0-3 (4)

14. Slovenia 1-0-0 (1)

Svezia 1-0-0 (1)











© RIPRODUZIONE RISERVATA