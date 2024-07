DIRETTA GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024: LA GIOIA DEI PROTAGONISTI PER LA FINALE RAGGIUNTA

L’Italia della ginnastica ritmica maschile si appresta a vivere una grande giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove gli azzurri proveranno a far valere e trasformare le speranze di medaglia in qualcosa di concreto dopo il traguardo da sogno già raggiunto nella giornata di ieri.

Il ginnasta Nicola Bartolini ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo il raggiungimento della finale: “E’ assurdo, arrivo da stagioni dove non ci qualificavamo nemmeno per andarci ai Giochi, per anni siamo stati criticati, mentre la femminile italiana raccoglieva successi, meritatissimi, e noi sembravamo così lontani da realtà straniere, inarrivabili”.

OLIMPIADI PARIGI 2024, DIRETTA GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE: ABBADINI PROTAGONISTA

Dopo l’impresa di ieri nelle qualificazioni per l’Italia maschile di ginnastica artistica è tempo di finale, dopo che gli azzurri non partecipavano ai Giochi con la rappresentativa fin dalle Olimpiadi del 2012, il sesto miglior punteggio ha permesso ai nostri ragazzi di staccare il pass per l’atto conclusivo di oggi lunedì 29 luglio per la prima volta dopo 33 anni, in attesa di vedere impegnato il team femminile nei prossimi giorni. Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Nicola Bartolini e Carlo Macchini saranno impegnati oggi nelle gare di ginnastica ritmica maschile 2024 il 23enne portacolori della Ginnastica Pro Carate ha regalato il prestigioso traguardo facendo segnare 83.993 punti al termine di un esercizio magnifico al cavallo con maniglie.

Yumin Abbadini ha commentato con entusiasmo il grande obiettivo raggiunto: “Ero finito nella stessa situazione dei Mondiali di Liverpool, ho cercato di sforzarmi e non pensare che ero l’ultimo e che erano stati commessi degli errori, sono felice anche della mia sbarra malgrado non sia andata proprio come volevo, alle Olimpiadi è bello anche fare la riserva”.

COME VEDERE LA FINALE DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE ALLE OLIMPIADI 2024

Esistono diverse opzioni per non perdere neanche un momento delle appassionanti gare di oggi ai Giochi Olimpici, quello principale è Discovery+ che permette ai telespettatori di godere in contemporanea di tutte le discipline presenti anche con telecamere dedicare, senza sottostare alla regia come nei casi della Rai, che aggiorna il palinsesto in base agli avvenimenti ma non di dispone dei diritti totali che invece sono appannaggio della casa di produzione americana.

La diretta della finale di Ginnastica artistica maschile con gli azzurri sarà ovviamente disponibile sulla piattaforma ma anche in chiaro su Rai2, tra i protagonisti attesi ci sarà sicuramente Nicola Bartolini, il Michelangelo del Corpo Libero che dopo aver raggiunto lo storico traguardo della finale ha esultato incredulo: “Arrivo da stagioni in cui neanche ci qualificavamo, siamo entrati in una finale olimpica e abbiamo due ginnasti tra i migliori sedici del mondo”.