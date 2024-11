DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA, SI PUNTA AL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO

La diretta Inghilterra Irlanda è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 18:00 presso lo Stadio Wembley di Londra come partita valida per la sesta giornata del gruppo 2 della Lega B di Nations League 2024/2025. Entrambe le Nazionali impegnate nella Capitale inglese sono reduci da un successo ottenuto nello scorso turno rispettivamente contro Grecia e Finlandia e nessuna delle due compagini vuole frenare la propria corsa, puntando piuttosto a conquistare la seconda vittoria consecutiva. Nello specifico, l’Inghilterra aveva vinto pure l’ultimo impegno della sosta precedente battendo a sua volta i nordici.

I Tre Leoni, vincendo contro i biancoblu, si sono portati in vetta alla classifica candidandosi alla promozione diretta in Lega A per l’anno prossimo mentre l’Armata biancoverde punta ormai piuttosto a consolidare la propria partecipazione alla Lega B nella stagione che verrà distando sei punti dalla Finlandia che si trova in fondo alla classifica. Ricordiamo inoltre che per la direzione di questo incontro è stato selezionato il signor Erik Lambrechts, arbitro di nazionalità belga.

DIRETTA INGHILTERRA IRLANDA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La messa in onda della diretta Inghilterra Irlanda non dovrebbe essere garantita in chiaro da alcuna emittente televisiva italiana poiché non sono stati assegnati i diritti per le partite delle leghe di Nations League 2024/2025. La diretta Inghilterra Irlanda, come di consueto, dovrebbe però essere trasmesso gratuitamente via streaming dal sito ufficiale UEFA.tv proponendo il match quindi su smart phone, tablet o attraverso il browser del proprio pc.

INGHILTERRA IRLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Inghilterra Irlanda, cerchiamo di conoscere le decisioni prese dai due commissari tecnici per gli schieramenti iniziali di questa partita della Lega B attraverso le probabili formazioni. Il commissario tecnico irlande Lee Carsley per giocare un brutto scherzo ai suoi connazionali dovrebbe proporre gli inglesi con il 4-2-3-1 visto nel 3 a 0 contro la Grecia rincofermando praticamente tutto l’undici iniziale con Pickford in porta, Walker, Guehi, Konsa e Lewis in difesa, Gallagher e Jones in mediana, Madueke, Bellingham e Gordon trequartisti alle spalle dell’unica punta Kane, che dovrebbe sostituire Watkins.

Il selezionatore islandese Heimir Hallgrímsson dovrebbe invece puntare nuovamente sul 4-4-2 come modulo affidandosi a Kelleher tra i pali, Doherty, Collins, Scales e O’Dowda in difesa, Ebosele, Cullen, Knight e Johnston a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Ferguson e Szomodics, come ammirato pure contro la Finlandia.

INGHILTERRA IRLANDA, LE QUOTE

Le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive ci permettono infine di analizzare il pronostico della diretta Inghilterra Irlanda relativo all’esito finale del match valevole per il sesto turno della Nations League 24/25. La squadra che si aggiudicherà questo incontro pare essere quella inglese visto che l’1 viene pagato ad appena 1.22 da Betflag, Goldbet e Lottomatica, che credono tutte molto poco all’eventuale successo irlandese pagandolo appunto addirittura a 12.00. Difficile pure che si possa concretizzare un pareggio, dove l’x è invece fissato a 6.00. La pensa allo stesso modo pure Eurobet, che mette però il pareggio a 5.80.