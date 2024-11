VIDEO GRECIA INGHILTERRA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Olympic Stadium di Atene l’Inghilterra annichilisce la Grecia vincendo in trasferta con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini del video Grecia Inghilterra con i gol e gli highlights. Nel primo tempo è la Nazionale dei Tre Leoni a iniziare senza dubbio meglio la partita con una bella giocata di Watkins che riesce infatti a portare i suoi in vantaggio subito in apertura verso il 7′ grazie anche all’assist vincente offertogli dal suo compagno Madueke.

Passano i minuti ed i biancazzurri cercano di combinare qualcosa intorno alla mezz’ora quando l’estremo difensore ospite Pickford evita il peggio salvando su una conclusione provata da Tsimikas. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto avvenuto in precedenza ed è l’estremo difensore di casa Vlachodimos a disinnescare Rico Lewis già al 53′ e nemmeno Bellingham ha maggior fortuna poi al 54′ centrando invece un palo con un impreciso colpo di testa.

Nel finale, dopo un nuovo intervento eseguito da Pickford per intercettare Ioannidis al 63′, proprio lo stesso Bellingham realizza la doppietta che non si auspicava cogliendo un altro palo anche al 78′ oltre a propiziare quindi l’autogol del portiere Vlachodimos qualche attimo più tardi. Il tris definitivo lo cala Jones addirittura con un colpo di tacco su suggerimento di Gibbs-White all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Masouras al 22′ e Zafeiris al 63′ da un lato, Bellingham all’11’, Gallagher all’11’ e Pickford al 27′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa permettono all’Inghilterra di raggiungere quota 12 nella classifica del gruppo 2 della Lega B di Nations League 2024/2025 agganciando proprio i diretti rivali di giornata della Grecia, rimasti fermi a 12 punti.

VIDEO GRECIA INGHILTERRA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS