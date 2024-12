DIRETTA JUVE STABIA FROSINONE, PER CHIUDERE IN BELLEZZA

Dopo una striscia di cinque risultati utili consecutivi, tra cui tre vittoria, la Juve Stabia si è arresa alla Reggiana per 2-1, perdendo il quarto posto a favore della Cremonese di Stroppa. Ora per i campani è fondamentale iniziare il girone di ritorno con il piede giusto e chiudere al meglio il 2024 con la diretta Juve Stabia Frosinone che andrà in onda domenica 29 dicembre alle 17:15. Ora, con il Cesena che spinge a 25 punti e una classifica così corta, è necessario non lasciarsi risucchiare indietro perdendo la zona playoff, e il Frosinone è un avversario all’apparenza ottimo per tornare alla vittoria.

Il Frosinone è stato vittima, come Sampdoria e Salernitana, della sindrome della retrocessione. Infatti le tre squadre scese lo scorso anno dal massimo campionato non sono riuscite, come spesso accade, ad imporsi nelle prime posizioni per riprendersi la Serie A, trovandosi anche tutte e tre in zona playout. Il Frosinone è però tornato alla vittoria nello scontro diretto contro la Salernitana, e ora punta al colpaccio contro la Juve Stabia per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica.

DIRETTA JUVE STABIA FROSINONE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juve Stabia Frosinone sarà visibile in diretta domenica 29 dicembre alle ore 17:15 su DAZN. Chi si trova in giro può assistere alla diretta streaming visibile su cellulare, tablet e smart TV.

JUVE STABIA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juve Stabia, allenata da Pagliuca, scenderà in campo con un 3-4-2-1. Thiam sarà il portiere, protetto dalla difesa composta da Ruggero, Varnier e Bellich. A centrocampo, Floriani Mussolini e Fortini occuperanno le fasce, mentre Leone e Buglio agiranno in mediana. Candellone e Pierobon saranno i trequartisti dietro l’unica punta Adorante.

Il Frosinone, guidato da Greco, risponde con il 3-5-2. Cerofolini difenderà i pali, supportato dalla linea difensiva composta da Biraschi, Monterisi e Lusuardi. Oyono J. e Oyono A. presidieranno le fasce, mentre Gelli, Darboe e Begic comporranno il centrocampo. In attacco, spazio alla coppia Partipilo-Ambrosino.

DIRETTA JUVE STABIA FROSINONE, LE QUOTE

La diretta Juve Stabia Frosinone ha un risultato chiaro secondo i siti di scommesse. La gara vede gli ospiti chiaramente favoriti: la vittoria della Juve Stabia è infatti quotata a 1.85, mentre quella del Frosinone è addirittura a 4.50. Il pareggio è più probabile, offerto a 3.20.