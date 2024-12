DIRETTA REGGIANA JUVE STABIA, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Reggiana Juve Stabia? Cerchiamo di fare un passo indietro nella ricerca della storia dove vedremo insieme le partite di questa rivalità che hanno preceduto quella che andremo a commentare tra poco. Il nostro obiettivo, come di consueto, è capire chi può essere o meno la favorita del pronostico. La Reggiana ha vinto solo una delle quattro partite disputate fino a questo momento, mentre invece la Juve Stabia non ha mai vinto. Quindi se la matematica non è un’opinione, le restanti tre gare che mancano a questo speciale appello sono finite in parità rendendo l’equilibrio il vero vincitore di questa sfida.

Romano Mussolini segna il primo gol/ Video, pubblico esulta con il saluto romano: bufera sui social

La vittoria della Reggiana risale al primo match disputato dalle due squadre nel 2017, dove i padroni di casa di oggi e di allora vinsero 2-1 davanti ai propri tifosi. Anche oggi andrà in questo modo? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Juve Stabia, dove analizzeremo insieme le statistiche di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Juve Stabia Cesena (risultato finale 1-0): terza di fila per le Vespe! (Serie B, 22 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA REGGIANA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Se volete passare Santo Stefano in compagnia della Serie B, ecco dove vedere Reggiana Juve Stabia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sia su DAZN che su Prime Video.

MOMENTI OPPOSTI

Parecchia differenza sulla carta tra queste due formazioni. Questa è la diretta Reggiana Juve Stabia, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 15:00. La quarta in classifica farà visita alla 15esima con esattamente 10 punti di distacco. I padroni di casa sono reduci da un periodo negativo con una sola vittoria nove partite ovvero il 2-0 alla Cremonese. Recentemente ci sono stati due ko vale a dire l’1-0 in casa col Modena e il 3-1 del Tombolato con la Cittadella.

Diretta/ Cittadella Reggiana (risultato finale 2-1): Tronchin la decide! (Serie B, 21 dicembre 2024)

La Juve Stabia invece ha messo a referto la terza vittoria di fila grazie all’1-0 contro il Cesena. Precedentemente erano arrivati altri due successi, entrambi per 2-1, il primo col Sudtirol mentre il secondo a Salerno.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA JUVE STABIA

Queste invece sono le probabili formazioni Reggiana Juve Stabia.La reggiana potrebbe optare per un 4-1-4-1 con Bardi in porta. Difesa a quattro composta da Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti. Kabashi in mediana con Marras, Ignacchiti, Portanova e Vergara sulla trequarti. Davanti Pettinari.

La Juve Stabia invece predilige l’assetto tattico 3-4-2-1- Tra i pali Thiam, protetto da Ruggero, Varnier e Bellich. Agiranno da esterni Floriani e Fortini con Leone e Pierobon in mediana. Piscopo e Candellone dietro all’unico centravanti Adorante.

LE QUOTE PER REGGIANA JUVE STABIA

Adesso controlliamo insieme le quote per le scommesse Reggiana Juve Stabia. Secondo i bookmakers, i padroni di casa hanno leggermente più chance di vincere, 2.60, invece 2.90 gli ospiti. Il pareggio vale 3.