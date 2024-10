DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, IN CAMPO LA SESTA E LA QUINTA DELLA CLASSIFICA

A Torino la diretta Juventus Roma Primavera in programma alle ore 13:00 di sabato 26 ottobre 2024 rapresenta uno scontro diretto in classifica per questa nona giornata del campionato di Primavera 1 2024/2025. La Juventus Under 20 è reduce dalla sconfitta interna patita in Youth League contro i pari età dello Stoccarda, con i tedeschi che hanno saputo battere anche la prima squadra in settimana, ed hanno bisogno di tornare al successo avendo perso anche le ultime due gare in campionato contro i cugini del Torino ed anche contro i rivali storici della Fiorentina.

Il sesto posto attualmente occupato dai bianconeri con 13 punti, gli stessi di Milan Under 20 e Sassuolo Under 20, non è comunque abbastanza ed il weekend rappresenta una buona opportunità per migliorare il proprio piazzamento in classifica affrontando una diretta concorrente come la Roma Under 20, al quinto posto con 14 punti come e dietro al Genoa Under 20. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione AIA di Napoli, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Mattia Morotti di Bergamo.

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Juventus Roma Primavera dovrebbe come di consueto essere garantita da Sportitalia che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite del campionato Primavera 1 per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Alle ore 13:00 dunque tutti sintonizzati sul canale 60 del proprio televisore oppure si potrà seguire la gara tramite lo streaming garantito sul sito ufficiale dell’emittente o dall’applicazione dedicata.

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Juventus Roma Primavera della nona giornata di campionato, tentiamo di capire quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori in merito alle probabili formazioni da schierare in campo. Il tecnico dei bianconeri Francesco Magnanelli, nonostante la sconfitta maturata in extremis contro lo Stoccarda in Youth League, potrebbe confermare il 4-3-3 con Zelezny in porta, Savio, Gil Puche, Bruno Martinez e Pagnucco in difesa, Crapisto, Boufandar e Ngana a centrocampo e Vacca, Pugno e Finocchiaro nel tridente d’attacco.

Il tecnico dei giallorossi Gianluca Falsini potrebbe invece decidere di optare per una soluzione diversa rispetto al 3-4-2-1 impiegato dall’arrivo in prima squadra di Juric per allinearsi alle idee tattiche dei più grandi. Non è quindi da escludere che i capitolini, al fine di tornare a fare risultato, possano tornare ad utilizzare il 4-3-2-1 che aveva portato loro diverse soddisfazioni arrivando anche appunto ad occupare il quinto posto in classifica.

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA, LE QUOTE

Analizziamo infine insieme le quote relative all’esito finale della diretta Juventus Roma Primavera fornite dalle principali agenzie di scommesse sportive.