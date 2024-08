DIRETTA LEONARDO DEPLANO FINALE 50 SL STREAMING: SI SOGNA (OLIMPIADI PARIGI 2024, 2 AGOSTO)

È la gara più veloce del nuoto e l’Italia può provare a sognare: la diretta Leonardo Deplano nella finale dei 50 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 aprirà alle ore 20.30 la sessione serale del nuoto di oggi, venerdì 2 agosto, nella piscina della La Defense Arena che già tantissime emozioni ci ha regalato nei giorni scorsi. Oggi prova a sognare Leonardo Deplano, che è stato autore di una semifinale eccezionale: la gara è talmente breve che basta poco per sognare o imprecare, ma se tutto riuscisse alla perfezione…

Diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: tre finali oggi (venerdì 2 agosto)

Parlando della diretta Leonardo Deplano nella finale dei 50 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 dunque dobbiamo presentare una gara nella quale l’azzurro non è tra i primissimi favoriti sulla carta, però ha davvero impressionato ieri e allora stasera proverà a giocarsi un sogno per entrare nella storia. Come detto sarà fondamentale fare tutto per bene, dal tuffo al tocco, ma la medaglia potrebbe essere nel mirino…

Diretta Alberto Razzetti/ Finale 200 misti streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, oggi 2 agosto)

COME VEDERE LA DIRETTA LEONARDO DEPLANO FINALE 50 SL, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Leonardo Deplano nella finale dei 50 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 resta da stabilire se il canale di riferimento in chiaro sarà Rai Sport oppure Rai Due, mentre naturalmente la diretta streaming video sarà offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. Per gli abbonati ecco pure i canali di Eurosport, mentre lo streaming della piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, LEONARDO DEPLANO FINALE 50 SL OLIMPIADI 2024 PARIGI

Diretta/ Italia Grecia (risultato finale 12-8): il Setterosa è vivo! (pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024)

DIRETTA LEONARDO DEPLANO FINALE 50 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Approfondendo il discorso sulla diretta Leonardo Deplano nella finale dei 50 sl alle Olimpiadi Parigi 2024, andiamo ad analizzare i tempi delle due semifinali. Era stata molto più veloce la seconda, cioè proprio quella di Leonardo Deplano, capace di nuotare in 21”50, alle spalle del britannico Benjamin Proud e dell’australiano Cameron McEvoy, entrambi autori di 21”38, con la corsia 4 che sarà per Proud e la 5 per McEvoy, che ovviamente si candidano come primi favoriti per l’oro.

Dobbiamo dire che Leonardo Deplano sarà in corsia 3 perché anche l’azzurro ha nuotato più velocemente di tutti quelli della prima semifinale, a cominciare da Jordan Crooks delle Isole Cayman, che nuotando in 21”54 si è preso la soddisfazione non banale di precedere Caeleb Dressel (21”58), anche se lo statunitense non è certo nelle sue migliori condizioni di forma. Parliamo comunque di differenze di pochi centesimi, che sono il confine tra la gloria e “l’anonimato” (di altissimo livello, sia chiaro) per l’azzurro nella diretta Leonardo Deplano per la finale dei 50 sl.