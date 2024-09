Diretta Louis Vuitton Cup 2024: al via oggi la finale Luna Rossa-Ineos Britannia

Prende il via da oggi, giovedì 26 settembre 2024, la fase finale della Louis Vuitton Cup 2024 che vede la nostra Luna Rossa contro Ineos Britannia. Le prime regate sono in programma oggi e proseguiranno fino a venerdì 5 ottobre al meglio delle 13 regate, e il regolamento è lo stesso: chi arriva prima a 7 regate non solo vince la Louis Vuitton Cup 2024, ma volerà in finale di America’s Cup (in programma da sabato 12 a lunedì 21 ottobre) dove affronterà il team defender New Zealand, imbarcazione che ha trionfato nelle ultime due edizioni.

Ma come ci arriva Luna Rossa a questo importante appuntamento contro Ineos Britannia? L’ultima gara ha visto trionfare il team italiano contro American Magic per 5-3, in una gara molto sofferta e combattuta ma alla fine rivelatasi vincente; gli inglesi della Ineos hanno invece battuto ed eliminato Alinghi con il risultato di 5-2.

Louis Vuitton Cup 2024, dove vedere la finale in tv e in streaming

Ma come si svilupperanno le giornate di regate della fase finale della Louis Vuitton Cup 2024? Si parte oggi pomeriggio con le prime 2 regate che, come riporta Sky Sport, sono in programma alle ore 14.15 con il Round 1 tra Luna Rossa e Ineos Britannia e con il Round 2 in programma alle 15.49. Si prosegue sabato 28 settembre con la 3° e la 4° regata e domenica 29 con la 5° e la 6°; martedì 1 ottobre è invece in programma la 7° regata (che potrebbe rivelarsi già decisiva) e l’8°, il 2 ottobre ci saranno la 9° e la 10°, il 4 ottobre l’11° e la 12° e il 5 ottobre la 13° e ultima regata.

Dove vedere invece in streaming e in tv la Louis Vuitton Cup 2024? Tutte le regate vengono trasmesse sul canale 205 di Sky Sport e in chiaro su Italia 1; per chi fosse impossibilitato a seguire le sfide in televisione, ci sono differenti e alternativi servizi di streaming, forniti dalle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky GO e NOW Tv, ma anche (seppur con restrizioni territoriali) sul sito ufficiale, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook dell’America’s Cup.