DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA PER CHIUDERE!

Ci risiamo: la diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna a farci compagnia giovedì 19 settembre da Barcellona, avremmo sperato che non fosse così e invece bisogna parlare ancora di Luna Rossa vs American Magic, che dalle ore 14:00 disputeranno l’ottava regata e magari anche la nona a seguire. Questo perché gli italiani hanno sprecato ben tre match point: avanti 4-0 dopo le prime due giornate della semifinale, Luna Rossa ha perso tre volte consecutive contro American Magic, che ha sfruttato qualche momento favorevole (come ieri, quando gli italiani hanno avuto un problema tecnico) ma in generale sono stati bravi a minare le nostre certezze.

Improvvisamente Luna Rossa non è parsa più quell’imbarcazione solidissima che aveva mostrato di essere fin dall’inizio della diretta Louis Vuitton Cup 2024; per contro American Magic ha confermato di essere competitiva proprio quando aveva le spalle al muro, dunque oggi nell’ottava regata potremo avere la chiusura della semifinale da parte di Luna Rossa oppure il pareggio di American Magic, che manderebbe tutto alla regata di spareggio. Tutto questo ovviamente clima permettendo, perché i rinvii nel mondo della vela sono sempre all’ordine del giorno e dunque staremo a vedere.

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LUNA ROSSA

La diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, come è sempre stato per le regate di Luna Rossa nel corso della competizione; l’alternativa allo stesso modo rimane quella, per gli abbonati alla televisione satellitare, di Sky Sport America’s Cup e possiamo ricordare che in entrambi i casi sarà attivo il servizio di diretta streaming video, vale a dire tramite la piattaforma Mediaset Infinity oppure attivando l’applicazione Sky Go, che per i clienti del satellite non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: INERZIA STATUNITENSE

Nel presentare la diretta Louis Vuitton Cup 2024 di oggi dobbiamo aggiungere un’informazione piuttosto importante: se Luna Rossa vs American Magic prosegue in attesa di scoprire quale barca si prenderà il quinto punto, dall’altra parte abbiamo già una finalista che è Ineos Britannia. Gli inglesi hanno rispettato il pronostico: ieri hanno perso la sesta regata contro Alinghi ma, tornati in acqua per la settima, non hanno sbagliato nonostante qualche momento di tensione, e così ora possono già preparare la prossima sfida. Cosa che non può ancora fare Luna Rossa, le cui certezze sono state minate: adesso l’inerzia è tutta dalla parte di American Magic.

Gli italiani nelle ultime tre regate non hanno di fatto mai visto il traguardo: addirittura squalificati nella sesta, hanno subito varie cadute dal foil e l’ultima è stata causata da un problema tecnico, un grande peccato perché dopo il 4-0 delle prime due regate, pur sapendo che gli statunitensi sarebbero potuti tornare, eravamo abbastanza fiduciosi di non arrivare a questo giovedì per giocarci l’accesso alla finale. Ora invece siamo arrivati a questo punto: nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 dobbiamo stringere i denti e sperare anche di non arrivare alla regata di spareggio, perché a quel punto le cose potrebbero essere ancora più complicate…