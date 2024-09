DIRETTA MOTOGP FP2 GP SAN MARINO 2024 MISANO: Q2, PRIMA FILA TUTTA ITALIANA

È terminata la diretta MotoGp per le Qualifiche del Gp San Marino 2024 sul circuito di Misano Adriatico. Il Q2 inizia con Bagnaia che si porta subito in testa con un 1:30.928, mentre Jorge Martin vede il suo primo giro cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista. Pecco si migliora ulteriormente con un 1:30.581, resistendo all’assalto di Martin, che si piazza secondo a soli 6 centesimi. Bastianini sale in quarta posizione, dietro Bagnaia, Martin e Acosta, mentre Marc Marquez è momentaneamente ai box in quinta posizione. Alla fine, Bagnaia conquista la pole position a Misano con un tempo record di 1:30.304. Prima fila tutta italiana con Morbidelli secondo e Bezzecchi terzo. Martin chiude quarto, seguito da Acosta e Binder. In terza fila troviamo Alex Marquez, Bastianini e Marc Marquez, penalizzato da una caduta nel finale delle qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

QUALIFICHE E SPRINT GP SAN MARINO 2024 MISANO MOTOGP, COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per la diretta MotoGp dobbiamo ovviamente specificare anche in che modo si potrà seguire questo sabato. La grande notizia è che qualifiche e Sprint saranno anche in chiaro: appuntamento classico su Tv8, che di conseguenza fornirà per il Gp San Marino 2024 a Misano lo streaming video tramite il suo sito ufficiale, questo appunto fin dalla mattina con il Q2 e poi a seguire Q2 e gara Sprint. Come sempre poi la diretta MotoGp sarà garantita dalla televisione satellitare, in abbonamento, sul canale Sky Sport MotoGp al numero 208 del decoder, qui la MotoGp in streaming video sarà invece disponibile grazie all’applicazione Sky Go, che per i clienti non comporta costi aggiuntivi.

Q1, NON CE LA FANNO ALEIX ESPARGARÒ E DI GIANNANTONIO

Entra nel vivo la diretta MotoGp per le Qualifiche del Gp San Marino 2024 sul circuito di Misano Adriatico. I primi tempi del Q1 vedono Di Giannantonio segnare 1:31.574, seguito da Alex Marquez con 1:31.596. Di Giannantonio tenta di migliorarsi, ma il vantaggio resta limitato. Alex Marquez risponde con un 1:31.243, salendo in testa. Binder, però, registra 1:31.148 e si qualificherebbe per il Q2 insieme a Marquez. Pol Espargaro cade per la seconda volta nella giornata, mentre Aleix Espargaro si piazza 3°, ma non basta per il Q2. Binder conferma la sua posizione con un ottimo 1:30.908, poi Alex Marquez lo supera con un impressionante 1:30.903. Alla fine, Aleix Espargaro e Di Giannantonio restano fuori dal Q2, chiudendo rispettivamente 3° e 4°, e partiranno 13° e 14°. A qualificarsi per il Q2 sono Alex Marquez e Binder. (agg. di Fabio Belli)

BEZZECCHI IL PIÙ VELOCE IN FP2

Prosegue la diretta MotoGp per le Fp2 del Gp San Marino 2024 sul circuito di Misano Adriatico. Bagnaia segna un ottimo 1:31.332, prendendo la testa della classifica e superando Marc Marquez. Franco Morbidelli si distingue con un 1:31.394, piazzandosi subito dietro a Bagnaia. Ma è Marco Bezzecchi a brillare, con un tempo di 1:31.237, che lo porta al comando delle FP2. Anche Jorge Martin migliora, conquistando il 3° posto con 1:31.385. Alla fine, Bezzecchi domina le FP2, seguito da Bagnaia e Martin, con Bastianini 4° e Morbidelli 5°. A breve, iniziano le qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

PROBLEMA AL MOTORE PER BASTIANINI

È partita la diretta MotoGp per le Fp2 del Gp San Marino 2024 sul circuito di Misano Adriatico. Inizia in salita la giornata di Enea Bastianini, costretto a fermare la sua Ducati a causa di un problema al motore fumante. Intanto, Marc Marquez balza in testa alla classifica delle FP2 con un tempo di 1:31.597. Pol Espargaro incappa in una caduta, ma fortunatamente il pilota è illeso e riesce a proseguire la sessione. (agg. di Fabio Belli)

SEMAFORO VERDE ALLE 10.10

Pronta a partire la diretta MotoGp per le Fp2 del Gp San Marino 2024 sul circuito di Misano Adriatico. Sarà un sabato di grande spettacolo a Misano: i piloti torneranno in pista alle 10:10 per le FP2, seguite alle 10:50 dalle qualifiche con la caccia alla pole position. Binder, i fratelli Espargaro e Di Giannantonio dovranno passare dal Q1 per sperare di accedere al Q2. Bagnaia ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche, nonostante i postumi della caduta di Aragon. Alle 15 è prevista la Sprint Race. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE E SPRINT GP SAN MARINO 2024 MISANO

Con la diretta MotoGp siamo arrivati al sabato 7 settembre, dedicato al Gp San Marino 2024: sul circuito di Misano Adriatico avremo un doppio appuntamento, perché tra due settimane il paddock tornerà qui per il Gp Emilia Romagna. Oggi è giornata dedicata a qualifiche e Sprint per la diretta MotoGp, come ogni sabato: iniziamo allora con il dire che la Q1 sarà alle ore 10:50 mentre subito dopo, alle ore 11:15, avremo la Q2 con i dieci piloti già qualificati che, insieme ai due migliori del precedente stint, si giocheranno una pole position che sarà valida per la gara lunga, naturalmente in programma domenica e cioè domani.

La gara Sprint assegna 12 punti al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo e poi a scalare fino al singolo punto ottenuto dal nono: qui bisognerà aspettare fino alle ore 15:00. C’è grande attesa per la diretta MotoGp: un po’ perché il Gp San Marino 2024 è casa nostra, più o meno, un po’ perché la situazione che si sta creando nel Mondiale è sempre più intrigante e vede un Pecco Bagnai impegnato nel tentativo di rimonta nei confronti di Jorge Martin, che ad Aragon pur dovendosi accodare a Marc Marquez è riuscito a prendere il largo e si presenta a Misano con 23 punti di vantaggio sul pilota che ha vinto gli ultimi due campionati, e che dunque è chiamato a dare una risposta.

DIRETTA MOTOGP QUALIFICHE E SPRINT GP SAN MARINO 2024 MISANO: BAGNAIA PER RECUPERARE

Il grande sabato della diretta MotoGp sta per iniziare, nel Gp San Marino 2024 come già detto è Pecco Bagnaia ad essere sotto i riflettori. Negli ultimi giorni si è parlato molto di come il due volte campione del mondo abbia affrontato l’incidente con Alex Marquez ad Aragon: abbiamo visto un Bagnaia particolarmente nervoso che, al netto delle eventuali ed effettive colpe dello spagnolo, ha usato toni forti davanti ai microfoni e ha pesantemente accusato il collega (lo stesso ha fatto Marquez) anche se il fatto è stato derubricato ad incidente di gara e quindi non è stato sanzionato, lasciando le cose immutate per entrambi.

Ecco allora che nella diretta MotoGp Bagnaia deve innanzitutto ritrovare la giusta serenità: non è certamente nel suo interesse aprire una sorta di “faida” con Alex Marquez, il che significherebbe probabilmente avere contro anche il fratello Marc che sta andando fortissimo; nel post-Aragon è stato ricordato anche il precedente del 2015 che aveva coinvolto Valentino Rossi e lo stesso Marquez senior, e alla fine sappiamo come è andata. Noi speriamo che nella diretta MotoGp per il Gp San Marino 2024 non ci siano altri fatti di questo tipo, che a Misano Adriatico si possa correre senza polemiche e soprattutto che Bagnaia recuperi qualcosa su Martin. Staremo a vedere come andrà questo sabato…