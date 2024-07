DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI BEN CINQUE FINALI

Ancora una volta le emozioni saranno garantite con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 oggi, mercoledì 31 luglio, nella piscina della Paris La Défense Arena che finora ci ha visti salire sul podio tutti i giorni. I due ori di Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon sono state le perle, ma ricordiamo anche i bronzi della staffetta 4×100 sl maschile e di Gregorio Paltrinieri negli 800 sl, a proposito di lunghe distanze l’attenzione oggi sarà soprattutto per Simona Quadarella, che nei 1500 sl potrebbe essere la “prima delle terrestri” alle spalle della super favorita per la vittoria, cioè la statunitense Katie Ledecky.

Abbiamo citato subito quello che sarà il culmine per noi della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, perché sono molto concrete le speranze di podio per Simona Quadarella nella gara che avrà inizio alle ore 21.13, ma una citazione è naturalmente doverosa anche per Alberto Razzetti, che alle ore 20.37 cercherà un posto al sole nella finale dei 200 farfalla, che a Tokyo ci portarono il bronzo di Federico Burdisso. Insomma, la certezza è che annoiarsi sarà impossibile anche stasera con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Il programma del nuoto mantiene sempre gli stessi orari e allora sappiamo che la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere tra Rai Sport e Rai Due, anche tenendo conto del Tg2 sul canale generalista. In ogni caso un punto di riferimento sarà la diretta streaming video, garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati ai canali di Eurosport, disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, ecco anche questa opzione, infine ecco lo streaming grazie alla piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL QUINTO GIORNO

Abbiamo naturalmente messo in copertina le finali “azzurre”, ma ci saranno ben cinque titoli da assegnare oggi nella diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 e allora, in ordine cronologico si comincerà alla grande alle ore 20.30 con la finale dei 100 sl femminili e si chiuderà alle ore 22.39 con questa stessa finale al maschile, purtroppo Alessandro Miressi è stato il primo degli esclusi in questi 100 sl maschili che designeranno fra poche ore il loro re.

Tra le finali restano da citare i soli 200 rana maschili, che sono invece attesi alle ore 22.31, ma naturalmente la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 ci proporrà anche diverse semifinali nel corso della sessione serale. Per la precisione, dovranno indicare i nomi degli otto finalisti per domani i 200 farfalla femminili (senza italiane in lizza), i 200 dorso maschili con Thomas Ceccon che proverà a farci divertire anche sulla distanza doppia ed infine i 200 rana femminili, dove ci proverà Francesca Fangio.