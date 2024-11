DIRETTA CISTERNA TARANTO: PLAYOFF CERCASI!

La diretta Cisterna Taranto ci fa compagnia alle ore 20:30 di sabato 16 novembre, presso il Palasport della città pontina: per l’ottava giornata di volley SuperLega 2024-2025 si gioca una partita molto delicata, che in questo momento rappresenta anche la possibilità di uscire dalla zona calda della classifica anche se il fatto che le squadre in campionato siano solo dodici permette di sognare. Otto di loro infatti andranno ai playoff e Taranto è nona in classifica: ha raccolto 7 punti contro i 6 di Cisterna, alle spalle ci sono solo Monza e Grottazzolina e quindi attenzione perché la situazione è ancora in divenire, ma certamente bisognerà fare passi avanti.

Possiamo comunque dire che Taranto abbia battuto Milano, a sorpresa, alla prima giornata e poi abbia rispettato il copione con il successo su Grottazzolina, Cisterna invece è partita malissimo perdendo le prime cinque partite ma poi si è ampiamente rifatta con due vittorie, tra cui quella di Modena arrivata al tie break. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Cisterna Taranto tra due squadre il cui rendimento è praticamente identico, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dal Palasport questa sera.

CISTERNA TARANTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Cisterna Taranto l’appuntamento sarà in chiaro: ormai sappiamo bene che la televisione di stato garantisce due partite per ciascuna giornata di volley SuperLega, dunque questa è stata selezionata per la messa in onda su Rai Sport HD, canale che trovate al numero 58 del digitale terrestre e che è raggiungibile anche in diretta streaming video, attraverso il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. Potrete seguire la diretta Cisterna Taranto anche sul portale Volleyballworld.net, ma in questo caso sarà necessario un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV RAIPLAY CISTERNA TARANTO

DIRETTA CISTERNA TARANTO: SITUAZIONE DA MIGLIORARE

Al momento leggere la diretta Cisterna Taranto è complicato: sicuramente parliamo di due squadre che hanno approcciato male questa SuperLega e il record di 2-5 lo dimostra, ma come già detto la classifica è cortissima perché le squadre sono appena 12, soprattutto ai playoff vanno le prime otto e in questo senso, studiando la graduatoria attuale, notiamo che Taranto ha solo due punti in meno di Modena che attualmente sarebbe l’ultima qualificata alla post season. In più la questione della retrocessione potrebbe non essere un problema: solo una squadra scende in Serie A2 e Grottazzolina sembra avere qualcosa meno di tutte le altre.

Possiamo allora dire che la diretta Cisterna Taranto valga soprattutto la possibilità di migliorarsi per poi giocarsi i playoff; questo tuttavia è forse valido per i soli pontini, la Gioiella parte innanzitutto con la speranza di salvarsi e poi, qualora dovesse cogliere qualche altra vittoria di prestigio come quella su Milano, potrà eventualmente pensare a qualcosa in più pur notando che alle sue spalle in classifica c’è Monza, che è squadra che gioca la Champions League e che, almeno sulla carta, dovrebbe presto abbandonare queste posizioni per entrare nelle prime otto. Anche questo però lo vedremo…