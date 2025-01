DIRETTA PIACENZA PADOVA: DIFFERENZA ENORME!

La diretta Piacenza Padova ci fa compagnia alle ore 18:00 di sabato 11 gennaio, partita valida per la 16^ giornata di volley SuperLega 2024-2025: si tratta di una sfida tra due squadre che hanno un rendimento totalmente diverso, come del resto era nei piani. Padova arriva tra l’altro da una brutta sconfitta, quella interna contro Grottazzolina, che ha avuto effetti davvero negativi: adesso la Sonepar ha appena quattro punti di margine sull’ultimo posto e dunque la retrocessione, ma del resto si trova anche a -2 dall’ottavo posto per i playoff e dunque una vittoria in più o in meno cambierebbe tutto lo scenario.

Piacenza invece fa parte del gruppo delle prime sei che stanno facendo un campionato a parte: la Gas Sales rispetta le consegne e si trova in terza posizione, a dire il vero non troppo vicina alle prime due (Trento ha una partita da recuperare ed è già a +4) e con Civitanova che potrebbe sorpassarla, ad ogni buon conto si proverà a difendere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta Piacenza Padova che sembrerebbe essere una partita scontata, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche altra incursione nei temi principali del match.

COME VEDERE LA DIRETTA PIACENZA PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Piacenza Padova viene affidata alla televisione di stato, quindi questa partita di volley SuperLega potrà essere seguita da tutti: l’appuntamento è su Rai Sport al numero 58 del telecomando, come di consueto ci sarà la possibilità di diretta streaming video visitando senza costi il sito o l’applicazione di Rai Play. Inoltre, ma in questo caso in abbonamento, la diretta Piacenza Padova sarà disponibile, come tutte le altre di campionato, sul portale Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PIACENZA PADOVA

DIRETTA PIACENZA PADOVA: GAS SALES PER LA TOP 3

Analizzando la diretta Piacenza Padova possiamo dire che il traguardo ideale per la Gas Sales sarebbe quello di chiudere nelle prime tre posizioni della classifica: cambierebbe poco in termini di fattore campo in un’eventuale semifinale ed è evidente che prendere una tra Perugia o Trento sarebbe indifferente, anche perché le due squadre al momento sono in piena corsa per il primo posto pur se la Sir Safety è imbattuta e sembra avere qualcosa in più rispetto alla Itas. Piacenza ad ogni modo deve dare un segnale, si tratta più che altro di risposte mentali da mandare alle avversarie e dunque la terza posizione farebbe buon gioco.

Padova come detto si trova al guado, ma questo è un discorso che riguarda tutte le squadre dalla settima posizione in giù: chiaramente un campionato a 12 porta a questi effetti di classifica, da Cisterna a Monza sono in sei nello spazio di 6 punti e potrebbe davvero succedere di tutto, bisogna dunque provare a vincere soprattutto le sfide dirette ma la vera discriminante la potrebbe fare qualche punto contro le big di SuperLega, per questo motivo la diretta Piacenza Padova può essere una bella occasione per i veneti anche se il pronostico rema totalmente a favore della squadra di casa, vedremo poi come andrà la partita sul campo.