DIRETTA PERUGIA SAINT NAZAIRE: QUARTI AD UN PASSO

Ci lanciamo verso la diretta Perugia Saint Nazaire, partita che va in scena al Pala Barton alle ore 20:00 di giovedì 19 dicembre: quarta giornata nel gruppo D di volley Champions League 2024-2025, inizia il percorso di ritorno per una Sir Safety che ha un piede nei quarti di finale e non potrebbe essere altrimenti, visto che al momento il suo percorso è stato netto e grazie a tre vittorie per 3-0 ha preso il comando delle operazioni, riuscendo anche ad allungare in classifica proprio grazie a Saint Nazaire, che poco più di un mese fa ha incredibilmente battuto l’Halkbank ad Ankara permettendo così ai Block Devils di avvicinare i quarti.

DIRETTA/ Milano Innsbruck (risultato finale 3-0) streaming video tv: vincono i lombardi! (18 dicembre 2024)

Dal canto suo Perugia si è ovviamente aiutata da sola con un cammino perfetto, che era nei piani: che la Sir Safety potesse dominare il girone di Champions League era nei piani anche se non si tratta mai di qualcosa di scontato, quel che importa è che la squadra di Angelo Lorenzetti, che è prima anche in SuperLega, stia facendo tutto quello che doveva fare e possa già prendersi i quarti di finale con largo anticipo, anche se magari per la matematica dovrà aspettare almeno il prossimo turno resta che la diretta Perugia Saint Nazaire è la partita che può chiudere idealmente i giochi, così da permettere agli umbri anche di dosare le energie per i prossimi impegni.

Diretta/ Monza Fenerbahce (risultato finale 3-1): vincono i brianzoli (Champions volley, 17 dicembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PERUGIA SAINT NAZAIRE IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta tv di Perugia Saint Nazaire non vi dovrete rivolgere ai canali tradizionali della nostra televisione, perché le partite della Champions League di volley maschile sono garantite da DAZN: questa piattaforma è accessibile dopo aver sottoscritto un abbonamento, e nello specifico la visione del match potrà essere in diretta streaming video, utilizzando cioè apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure tramite uno dei dispositivi compatibili, per esempio alcune consolle o una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Milano Kamnik (risultato finale 3-0): vittoria netta e convincente (11 dicembre 2024)

DIRETTA PERUGIA SAINT NAZAIRE: TUTTO SECONDO PROGRAMMA

Si torna dunque in campo con la diretta Perugia Saint Nazaire, esattamente un mese fa la Sir Safety si è imposta nettamente alla Salle La Soucoupe facendo vedere quale sia la differenza tra le due squadre, come sempre Perugia viaggia verso la finale di Champions League per provare a prendersi l’unico trofeo che ancora manchi in bacheca, guarda caso il più importante. I Block Devils quest’anno hanno guardato a distanza quel Mondiale per Club vinto nelle ultime due edizioni, in campionato hanno faticato a Verona ma sono riusciti a vincere al tie break e dunque hanno 5 punti di vantaggio su Trento, che pure ha una partita in meno.

Il percorso nel gruppo D di Champions League, ci ripetiamo, è andato assolutamente secondo le previsioni: ci aspettavamo che Perugia riuscisse a qualificarsi direttamente ai quarti di finale magari anche vincendo tutte le partite, e questo è esattamente quello che sta succedendo. Stasera contro Saint Nazaire potrebbe essere una formalità pur se la squadra francese va rispettata per quanto è riuscita a fare ad Ankara contro l’Halkbank, al netto di questi rimane il fatto che la Sir Safety sia nettamente superiore e allora tra poche ore vedremo se riuscirà a festeggiare la quarta vittoria in altrettante partite nel torneo, magari con l’ennesimo 3-0.