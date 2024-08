DIRETTA PIETRO ARESE FINALE 1500 METRI STREAMING: AZZURRO POSSIBILE OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 6 AGOSTO)

In una gara che si annuncia di livello molto alto, fa piacere che ci sia protagonista anche un italiano: ci riferiamo alla diretta Pietro Arese nella finale dei 1500 metri maschili oggi, martedì 6 agosto, che ci terrà compagnia dalle ore 20.50 dallo Stade de France di Saint Denis. Si tratta di una delle distanze più classiche per l’atletica leggera, il grande favorito dovrebbe essere il norvegese Jakob Ingebrigtsen, che ha riportato l’Europa al centro del mondo del mezzofondo, ma pure Pietro Arese potrebbe fare molto bene, anche se il podio sarà difficilissimo.

Diretta Mattia Furlani/ Finale salto in lungo Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (oggi 6 agosto)

L’azzurro classe 1999 sta vivendo un 2024 molto positivo, che gli ha già portato la grande gioia del bronzo agli Europei di Roma, gara vinta “naturalmente” proprio da Jakob Ingebrigtsen, adesso si gode la noia di essere fra i dodici finalisti di una gara che vedrà in lizza ben sette atleti del Vecchio Continente e questo ci dice che salire su un podio europeo attualmente è segnale di ottimo rendimento, quindi proviamo a divertirci questa sera grazie alla diretta Pietro Arese nella finale dei 1500 metri maschili…

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: ben cinque finali oggi (martedì 6 agosto)

PIETRO ARESE FINALE 1500 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Pietro Arese nella finale dei 1500 metri avrà certamente ampio risalto oggi anche in chiaro, ragionevolmente su Rai Due oppure su Rai Sport (canale 58), ciò potrebbe dipendere in base alla programmazione del Tg2, mentre gli abbonati avranno a disposizione pure i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, per tutti tramite sito e app di Rai Play oppure sulla piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici per i propri abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, PIETRO ARESE OLIMPIADI 2024 PARIGI

Sara Fantini, chi è? Fidanzato misterioso e la lotta contro gli stereotipi/ "Accettate il vostro corpo"

DIRETTA PIETRO ARESE FINALE 1500 METRI: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato le caratteristiche salienti della diretta Pietro Arese nella finale dei 1500 metri, alla quale l’azzurro si è qualificato con il sesto posto nella prima semifinale, quella vinta proprio da Jakob Ingebrigtsen. Nella seconda si è andati più veloci e di conseguenza sulla carta il tempo di qualificazione di Pietro Riva è il peggiore di tutti, ma questo di per sé ha importanza relativa, appunto perché nelle due semifinali si sono avuti atteggiamenti differenti.

Di certo nell’altra batteria hanno impressionato i due statunitensi Yared Nuguse e Hobbs Kessler, che vorranno provare a mettere pressione anche sul favorito norvegese, che dal canto suo potrebbe avere la collaborazione del connazionale Narve Gilje Nordås. Ci saranno d’altronde tre statunitensi, due norvegesi, due britannici, due keniani e due olandesi, praticamente l’azzurro sarà l’unico “singolo” in gara, una situazione che renderà ancora più curioso magari l’andamento tattico della diretta Pietro Arese della finale dei 1500 metri.