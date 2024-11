DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: PER BLINDARE IL PRIMATO!

Con la diretta Rzeszow Conegliano, in programma alle ore 20:30 di mercoledì 27 novembre presso l’Hala Podpromie, vivremo la sfida al vertice nel gruppo A di volley Champions League 2024-2025: siamo arrivati alla terza giornata e dunque si conclude il percorso di andata, in questo momento le due squadre condividono la prima posizione in classifica anche se a dire il vero il vantaggio spetta alla Imoco, che ha vinto entrambe le sue partite per 3-0 laddove le polacche del Developres hanno lasciato un set a Plovdiv nel corso della prima giornata, per ora un dettaglio che però potrebbe fare la differenza.

Conegliano come sempre ha iniziato da rullo compressore, lasciando solo le briciole alle avversarie e per di più potendosi anche permettere di tenere a riposo le titolari nel corso di questa fase a gironi di Champions League; forse stasera non sarà così perché la sfida si presenta decisamente più tosta, lo scopriremo in ogni caso quando la diretta Rzeszow Conegliano arriverà a farci compagnia e allora nel frattempo studiamo altri temi principali di una sfida diretta per la qualificazione ai quarti che potrebbe darci altre indicazioni interessanti sullo stato di forza di una Imoco che ad ogni buon conto ha ormai ben pochi segreti.

RZESZOW CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Rzeszow Conegliano, almeno sui canali tradizionali della nostra televisione: già nelle partite precedenti abbiamo ricordato come la Champions League di volley femminile sia appannaggio, nel nostro Paese, solo della piattaforma DAZN. Di conseguenza l’appuntamento sarà per gli abbonati a questa emittente, che potranno godere della tradizionale diretta streaming video su PC, tablet e smartphone oppure utilizzare uno dei dispositivi compatibili, anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA RZESZOW CONEGLIANO: UN’ALTRA VITTORIA?

Parlando della diretta Rzeszow Conegliano dobbiamo appunto dire che la Imoco sta dominando anche nel corso di questa stagione: tanto per cambiare ha messo in bacheca la Supercoppa togliendosi subito lo sfizio di proseguire la striscia di annate con almeno un trofeo in bacheca, poi in Serie A1 ha aperto la sua campagna verso l’ennesimo scudetto con dieci vittorie in altrettante partite e un primo posto che appare blindato, inoltre per l’appunto abbiamo queste due affermazioni in Champions League arrivate contro le modeste Mladost e Plovdiv, come già detto con le seconde linee in campo che hanno fatto benissimo.

Adesso arriva una partita che almeno per il livello dell’avversaria può essere di altro spessore; certamente non si può sfuggire al fatto che Conegliano sia favorita anche questa sera, del resto stiamo pur sempre parlando della squadra che ha vinto l’ultima Champions League e che ha dominato in lungo e in largo in un decennio che fa già part e della leggenda del volley, vincere aiuta a vincere e di conseguenza la Imoco non si vuole ancora fermare, intanto battendo Rzeszow questa sera avvicinerebbe la qualificazione diretta ai quarti di finale e non sarebbe già male, pensando al fatto che anche questa stagione sarà particolarmente lunga.