DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024: GLI ULTIMI TITOLI INDIVIDUALI

Un lunedì davvero entusiasmante per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024, perché oggi 29 luglio sono in programma gli ultimi due tornei individuali, che in questo caso saranno il fioretto maschile e la sciabola femminile, con aspettative alte per l’Italia soprattutto nel primo torneo, per merito principalmente di Tommaso Marini, come è giusto che sia dal momento che parliamo di colui che nelle ultime due stagioni è diventato prima campione del Mondo nell’edizione casalinga di Milano 2023 e poi si è preso anche l’oro europeo individuale, il mese scorso nella rassegna di Basilea.

Sarà come da tradizione una giornata molto lunga per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024, volendo fissare gli orari essenziali potremmo dire che le semifinali avranno inizio alle ore 19.00, poi avremo dalle ore 20.50 le due finali per il bronzo ed infine il culmine del giorno che naturalmente sarà alle ore 21.45 con la finale per l’oro della sciabola femminile e alle ore 22.10 con quella del fioretto maschile. Da domani il testimone passerà alle gare a squadre, ma prima c’è ancora un lunedì meraviglioso per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv scherma Olimpiadi Parigi 2024 avrà come punto di riferimento Rai Due, che per tutto il giorno avrà un occhio di riguardo per questo sport, ma proprio per la lunghezza del programma ci potrà essere anche il prezioso supporto di Rai Sport (canale numero 58 del telecomando) e naturalmente della diretta streaming video garantita per tutti tramite sito o applicazione di Rai Play.

Su abbonamento ci sono poi i numerosi canali di Eurosport, disponibili anche nei pacchetti Sky o DAZN, mentre lo streaming integrale su Discovery Plus è il punto di riferimento più prezioso per gli appassionati che vogliono vivere ogni momento delle Olimpiadi Parigi 2024, ovviamente scherma compresa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024: UN GIORNO RICCO PER L’ITALIA

Insomma, sarà un lunedì ancora una volta da cuori forti per la diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024. Abbiamo parlato tantissimo di Tommaso Marini finora ed è d’altronde doveroso così, perché parliamo di un ragazzo di 24 anni che detiene contemporaneamente i titoli di campione del Mondo e d’Europa, per cui è diventato il punto di riferimento per tutti in questa specialità. Marini sarà nella parte alta del tabellone, a differenza di Filippo Macchi e Guillaume Bianchi che invece, volendo sognare in grande, potrebbero dare vita a una semifinale tutta italiana dall’altra parte.

Nella sciabola femminile la battaglia potrebbe essere più complicata in questo lunedì in compagnia della diretta scherma Olimpiadi Parigi 2024, ma ugualmente abbiamo tre Azzurre in gara e allora speriamo che possano avere pure loro un cammino che sia il più lungo possibile. Nella parte alta del tabellone ecco Martina Criscio e anche Michela Battiston, mentre Chiara Mormile sarà la nostra terza rappresentante nella sciabola femminile individuale.