DIRETTA SPAGNA GEORGIA/ Video streaming Rai 1: i precedenti sono sei (Europei 2024, oggi 30 giugno)

DIRETTA SPAGNA GEORGIA: I TESTA A TESTA

Si possono ricavare più indicazioni del previsto dai precedenti della diretta di Spagna Georgia, partita che vanta sette precedenti con un bilancio di sei vittorie della Spagna e uno storico successo per la Georgia, ottenuto in verità in una partita amichevole che terminò per 1-0 in favore dei caucasici martedì 7 giugno 2016. Le altre sei partite sono state giocate tutte in contesti ufficiali e sono terminate però con altrettante vittorie della Spagna: 0-1 esterno e 2-0 casalingo nelle due partite del girone di qualificazione verso i Mondiali Brasile 2014.

Poi le altre quattro sfide sono tutte molto recenti, perché Spagna e Georgia erano nello stesso girone di qualificazione sia per i Mondiali 2022 in Qatar sia per gli attuali Europei 2024 in Germania. Nel 2021 la Spagna si impose per 1-2 in trasferta e per 4-0 in casa; c’è poi il ricordo del clamoroso 1-7 in Georgia di venerdì 8 settembre 2023, seguito dal 3-1 in terra di Spagna nel match di ritorno domenica 19 novembre 2023. La storia quindi è chiarissima ed è un ulteriore elemento in favore delle Furie Rosse, chissà se oggi alla Georgia riuscirà il miracolo sportivo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA GEORGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Doppia chance per seguire la diretta tv di Spagna Georgia che, essendo la partita di prima serata, sarà visibile anche in chiaro per tutti naturalmente su Rai 1, oltre che per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Raddoppia allora anche la possibilità per la diretta streaming video di Spagna Georgia: i punti di riferimento sono i soliti, cioè il sito o l’app di Rai Play a disposizione per tutti, oppure Sky Go e Now TV ma solo tramite abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SPAGNA GEORGIA

SPAGNA GEORGIA: UNA PARTITA A SENSO UNICO?

Una formalità oppure un match destinato a entrare nella storia, sono i due destini opposti possibili per la diretta di Spagna Georgia, che si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, domenica 30 giugno, per gli ottavi di finale di Euro 2024 presso il RheinEnergieStadion di Colonia. Naturalmente basta leggere i nomi delle due Nazionali coinvolte per capire che le Furie Rosse partiranno nettamente favorite nella diretta di Spagna Georgia: non è solo questione di blasone, infatti nella prima fase degli Europei la Spagna è stata l’unica big convincente fino in fondo, come ha imparato a proprie spese anche l’Italia, chiudendo a punteggio pieno con tre vittorie su altrettante partite e con prestazioni brillanti anche dal punto di vista della qualità.

Insomma, un cammino eccellente premiato da un abbinamento che sulla carta non avrebbe potuto essere più favorevole. La Georgia era l’unica Nazionale debuttante a Euro 2024 ed è stata capace di superare i gironi, soprattutto grazie alla bellissima vittoria contro il Portogallo, oggi però c’è da compiere un’impresa che sembra al limite dell’impossibile per gli uomini del c.t. Willy Sagnol. Ovviamente la Georgia non ha nulla da perdere, perché tutto il peso della partita sarà sulla Spagna, però servirà un vero e proprio miracolo sportivo: possibile? La risposta arriverà stasera, speriamo di divertirci con la diretta di Spagna Georgia…

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA

Eccoci adesso all’analisi delle probabili formazioni per la diretta di Spagna Georgia. Per Luis De la Fuente il punto di riferimento possono essere gli undici della vittoria contro l’Italia, quindi il portiere Unai Simon protetto dalla difesa a quattro con Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella da destra a sinistra; a centrocampo ecco il reparto a tre con Fabian Ruiz, Rodri e Pedri; infine in attacco dovremmo vedere il tridente con Lamine Yamal a destra, Morata centravanti e l’altra freccia giovane Nico Williams come ala sinistra.

Per la Georgia invece Willy Sagnol dovrebbe affidarsi agli eroi della vittoria contro il Portogallo, quindi con il modulo 3-5-2 ecco il portiere Mamardashvili protetto dalla difesa a tre con Kashia, Dvali e Gvelesiani; a centrocampo il folto reparto a cinque con Kakabadze, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili e Lochoshvili da destra a sinistra; infine pochi dubbi in attacco, con il napoletano Kvaratskhelia e Mikautadze, il capocannoniere della fase a gironi di Euro 2024.

PRONOSTICI E QUOTE A SENSO UNICO

Sulla carta, è difficile immaginare una partita più sbilanciata della diretta di Spagna Georgia. Ne risente anche il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della Spagna varrà appena 1,20 volte la posta in palio; già il pareggio (segno X) segna una proposta assai stuzzicante, perché è quotato a 6,75. Se poi dovesse maturare una clamorosa vittoria della Georgia, i coraggiosi che avranno creduto nel segno 2 saranno premiati ben 15 volte la loro giocata.











