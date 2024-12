DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: UNA BELLA RIVINCITA!

La diretta super-G Sankt Moritz ci farà compagnia anche oggi, domenica 22 dicembre 2024: la Coppa del Mondo di sci femminile infatti prevede un weekend completamente dedicato a questa disciplina sulla pista Corviglia/Engiadina della celebre località svizzera e sarà un unicum nel calendario di questa edizione – ci sarebbe stata anche la doppietta di giganti a Mont Tremblant, weekend canadese tuttavia annullato per mancanza di neve. Ecco allora che il palcoscenico è per il bis della diretta super-G Sankt Moritz, appuntamento classico e che già in passato tante volte ha esaltato i colori azzurri.

Staremo quindi a vedere quali differenze ci saranno rispetto a ieri, di certo le aspettative sono alte se si pensa al fatto che dal 2021 in poi Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia (in rigoroso ordine alfabetico) ci hanno già regalato una raffica di podi e vittorie. Ieri ha vinto Cornelia Huetter, che insieme a Lara Gut-Behrami è sempre molto pericolosa, ma abbiamo anche avuto la conferma che è l’Italia la squadra di riferimento con quattro sciatrici nelle prime sei, quindi adesso naturalmente è già tempo di pensare alle nuove emozioni che ci faranno compagnia stamattina grazie a un altro appuntamento con la diretta super-G Sankt Moritz.

SUPER-G SANKT MORITZ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G Sankt Moritz vedrà il via alle ore 11.00 con la partenza della prima atleta in gara, dunque mezz’ora più tardi rispetto al programma di ieri. Le informazioni pratiche sono le stesse, a cominciare dall’appuntamento in diretta tv che in chiaro per tutti sarà su Rai Sport, il canale numero 58 del telecomando, oppure su abbonamento tramite il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

In alternativa ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta super-G Sankt Moritz in streaming video, che sarà come sempre gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: FOCUS SUI BIS

La diretta super-G Sankt Moritz dunque completa un weekend particolare: in realtà una doppietta di gare nella stessa specialità ci sarà anche a Kvitfjell, dove però da programma ci attenderanno due discese al venerdì e al sabato e un super-G alla domenica in un intenso fine-settimana a cavallo dei mesi di febbraio e marzo, quando avremo già superato i Mondiali. La stagione in super-G naturalmente è iniziata con il memorabile trionfo di Sofia Goggia a Beaver Creek e dobbiamo dire che il calendario della specialità è più regolare rispetto alla discesa, proprio grazie a questo weekend di Sankt Moritz, rispetto al “buco” dal Colorado fino a Sankt Anton per la libera.

In generale i bis negli ultimi anni avevano avuto maggiore frequenza dovuta al Covid, in particolare nel 2020-2021 ci furono addirittura otto doppiette di gare nella stessa disciplina in una stessa località, adesso questa esigenza di accorpamento è meno sentita per cui logicamente nei fine-settimana dedicati alla velocità si tende ad avere una discesa e un super-G, con l’eccezione proprio di Sankt Moritz perché la libera richiede anche le prove, che sarebbero state impegnative arrivando da Beaver Creek. Tutte riflessioni interessanti, compreso il ruolo che potrà avere la rientrante Lindsey Vonn, che ha già fatto vedere che non è qui solo per partecipare, quindi siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta super-G Sankt Moritz…