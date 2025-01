DIRETTA TORINO JUVENTUS, MOTTA SI GIOCA PARECCHIO

Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18.00 sarà il momento della diretta Torino Juventus. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano i bianconeri in quello che è il derby della Mole numero centosessanta e le due compagini si presentano a questo appuntamento vivendo situazioni abbastanza differenti. I bianconeri hanno pareggiato contro i rivali storici della Fiorentina, alle loro spalle in sesta posizioni ma anch’essa a trentadue punti come la Vecchia Signora e con una gara da recuperare, nell’ultimo match disputato nel 2024 e sono inoltre reduci dalla sconfitta contro il Milan che è costata l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana.

Questo risultato ed una serie di risultati comunque non entusiasmanti hanno portato i tifosi a criticare l’operato del tecnico Thiago Motta, alla prima stagione sulla panchina di un club importante come la Juventus. Gli infortuni non stanno certo aiutando l’italobrasiliano che potrebbe anche rimanere privo del suo unico attaccante, ovvero Vlahovic. Il Toro, invece, non ha più trovato la vittoria dalla trasferta di Empoli per le successive tre gare e non ha ancora saputo più migliorare l’undicesimo posto dove si trova con ventuno punti.

DIRETTA TORINO JUVENTUS STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il derby piemontese in programma con la diretta Torino Juventus sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Le due piattaforme proporranno l’evento con la modalità dello streaming attraverso le loro applicazioni, altrimenti si potrà selezionare il canale Zona Dazn 214 sul proprio televisore se siete abbonati ad entrambi ed avete attivato questa opzione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Il modulo 3-5-2 sembra essere quello maggiormente indicato nelle probabili formazioni della diretta Juventus Torino almeno per quanto concerne i padroni di casa presentandosi dunque con Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina, Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa, Adams e Sanabria. Mister Thiago Motta dovrebbe invece adoperare il 4-2-3-1 selezionando Di Gregorio in porta, in difesa il trio Savona, Kalulu, Gatti; in mezzo al campo una linea a 5 con Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Yildiz; in attacco Mbangula e, problemi fisici permettendo Vlahovic.

DIRETTA TORINO JUVENTUS, LE QUOTE

I bookmakers come ad esempio Snai, attraverso le loro quote, ci raccontano che gli ospiti sono senza dubbio i favoriti per la vittoria nella diretta Torino Juventus. I bianconeri sono i principali candidati ad aggiudicarsi i tre punti in palio venendo dati vincenti a solo 1.80. I granata hanno, almeno sulla carta, poche chances di fare risultato con l’1 quotato infatti nientemeno che a 5.00 mentre appare comunque possibile un pareggio finale, con l’x dato a 3.20.