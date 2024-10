DIRETTA TRENTO PERUGIA: PAROLE A CONFRONTO

Per ingannare l’attesa della diretta Trento Perugia, possiamo leggere alcune dichiarazioni rilasciate in settimana circa il big-match di oggi. Per Trento ad esempio ha parlato il centrale Jan Kozamernic, che nell’occasione ha voluto anche caricare il pubblico di casa: “È tutta la settimana che aspettiamo questa partita perché la sfida con una formazione forte come Perugia ovviamente ha caricato noi e l’ambiente. Il palazzetto dello sport sarà pieno anche in questa occasione e noi vogliamo offrire la nostra miglior versione per provare a vincere l’incontro”.

Diretta/ Perugia Chieri (risultato finale 2-3): successo ai vantaggi! (volley, oggi 26 ottobre 2024)

Per Perugia invece si è espresso un altro centrale, che d’altronde è anche un ex della partita, quindi Davide Candellaro ha motivazioni speciali in vista dell’incontro: “Noi in questo momento dobbiamo pensare una cosa per volta, dando delle priorità, che sono nella nostra metà campo. Dall’altra parte la squadra che incontriamo non ha particolari debolezze ma ha, ad ora, il miglior servizio, che è la prima cosa con cui ti presenti. In casa questa cosa è ancora più evidente”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Taranto Grottazzolina (risultato finale 3-1): vincono i padroni di casa! (volley, 26 ottobre 2024)

TRENTO PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Una partita di questo livello sarebbe da vedere dal vivo, ma per tutti coloro che non potranno essere presenti al palazzetto ci sarà la consueta ribalta televisiva in chiaro grazie alla diretta Trento Perugia in tv su Rai Sport, canale numero 58. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta Trento Perugia in streaming video, naturalmente su sito o app di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI TRENTO PERUGIA

TRENTO PERUGIA: LA SFIDA FRA I CAMPIONI DI TUTTO

Ci sono partite che non avrebbero nemmeno bisogno di presentazioni: è il caso della diretta Trento Perugia che ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2024, naturalmente come match di cartello della quinta giornata della Superlega di volley alla Il T Quotidiano Arena. Per farla breve: Trento ha vinto l’ultima Champions League ed è quindi campione d’Europa in carica, mentre Perugia detiene praticamente tutti gli altri titoli possibili, essendo campione d’Italia e del Mondo in carica più i successi nelle ultime Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Valentina Sergi, com'è morta pallavolista 33enne dell'Astra Volley/ "Fatale malore sotto la doccia"

Insomma, possiamo ben dire che il confronto fra Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia sia il meglio che in questo momento possa offrire la pallavolo mondiale a livello di club e ce lo godiamo con estremo piacere nel nostro campionato. Quanto alle implicazioni pratiche sulla classifica della Superlega, alla quinta giornata d’andata siamo ovviamente ancora alle prime battute del cammino, ma finora entrambe hanno vinto quattro partite su quattro e inevitabilmente per una si spezzerà la serie: quale sarà il verdetto della diretta Trento Perugia?

DIRETTA TRENTO PERUGIA: LA SITUAZIONE VERSO IL BIG-MATCH

Presentando la diretta Trento Perugia abbiamo dunque già accennato al fatto che questo sarà uno scontro al vertice del campionato di Superlega, ovviamente non è una sorpresa considerando il livello tecnico delle due squadre ma non è mai scontato per nessuno partire in un nuovo campionato con quattro vittorie su quattro. Trento e Perugia ci sono riuscite entrambe, anche se gli umbri possono mettere sul piatto anche la vittoria in Supercoppa Italiana con il 3-2 in finale proprio contro l’Itas, che adesso avrà un motivo in più per cercare la rivincita.

In campionato ad essere pignoli c’è un punto di differenza, dovuto al fatto che Perugia aveva avuto bisogno di cinque set per vincere a Padova nella seconda giornata, mentre Trento non ha ancora lasciato per strada nemmeno un punto, ma naturalmente il primo vero “crash test” sarà oggi, magari ancora più affascinante proprio perché la posta in palio tutto sommato non è ancora così alta. Senza eccessive pressioni (pur inevitabili in una partita del genere), potremo vedere il meglio nella diretta Trento Perugia?