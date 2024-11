DIRETTA TRENTO VERONA (RISULTATO 0-1): ITAS IN AFFANNO

Trento-Verona, partita valevole per la settima giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile, parte con il successo 20-25 della formazione scaligera nel primo set. Rana Verona decisamente più convincente nel primo parziale e Itas in affanno, con i padroni di casa che hanno già perso contatto con il parziale sull’11-15 e sul 13-18, per poi provare a riavvicinarsi fino al 20-23, ma gli ultimi due punti del set sono stati di Verona che ha sfruttato subito il primo di quattro set point. (agg. di Fabio Belli)

TRENTO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Verona è garantita in chiaro per tutti, perché la partita valida per la SuperLega viene trasmessa su Rai Sport HD: l’appuntamento al numero 58 del digitale terrestre riguarda due gare per ogni giornata del massimo campionato di volley maschile, e ovviamente ci sarà la possibilità di seguire questo match anche in diretta streaming video tramite il sito di Rai Play, o comunque la relativa applicazione. La mobilità sarà disponibile anche su Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY TRENTO VERONA

SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la diretta Trento Verona, e dunque un focus lo possiamo brevemente fare anche su uno dei protagonisti di questa partita: lo troviamo in panchina perché parliamo di Radostin Stojcev, che ormai dal 2019 guida la squadra scaligera ma che è un grande ex di questa sfida. Il bulgaro infatti è stato sulla panchina di Trento in due momenti: lungo il primo, compreso tra il 2007 e il 2013, più breve il secondo con il biennio 2014-2016. Non si può dire che Stojcev sia passato inosservato dalle parti di Trento, anzi: quattro scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e soprattutto le tre vittorie consecutive in Champions League e quattro Mondiali per Club.

Un totale di 15 trofei che hanno reso la Trento di quegli anni la squadra più forte al mondo. peccato che poi Stojcev non sia più riuscito a ripetersi; in più possiamo dire che il tecnico bulgaro non abbia più vinto da quando ha lasciato la Itas, ma rimane pur sempre una grande istituzione nel mondo del volley e con Verona ha sicuramente fatto molto bene, e sta facendo molto bene. Adesso però lasciamo che a parlare sia il taraflex della Il T Quotidiano Arena perché finalmente è arrivato il momento che aspettavamo: la diretta Trento Verona sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO VERONA: POSSIBILE EQUILIBRIO!

La diretta Trento Verona va in scena alle ore 18:00 di domenica 10 novembre, alla Il T Quotidiano Arena si gioca la partita valida per la settima giornata di volley SuperLega 2024-2025: un appuntamento molto intrigante tra due squadre che in questo momento si stanno giocando la terza posizione in classifica, che stringe una Itas che nelle prime sei partite del campionato ha perso una sola volta, anche se si è trattato di una sconfitta pesante visto che Trento ha ceduto in casa a Perugia, perdendo dunque una sfida diretta che potrebbe avere conseguenze importanti sulla graduatoria finale, e che le ha almeno in questo momento.

Sta facendo molto bene Verona, che occupa il quarto posto: la Rana è staccata rispetto alle prime tre ma con una vittoria piena questa sera aggancerebbe proprio Trento, dunque attenzione perché gli scaligeri potrebbero finalmente fare quel salto di qualità che è atteso da qualche stagione, andando addirittura a giocarsi la possibilità di arrivare alla semifinale dei playoff. Scopriremo presto quello che succederà in campo nella diretta Trento Verona, intanto possiamo fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali che ci vengono forniti dalla partita della Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO VERONA: AMBIZIONI DIVERSE

Con la diretta Trento Verona ci lanciamo verso una partita ormai diventata classica, tra due squadre che però a dire il vero hanno ambizioni diverse: la Itas infatti arriva da un biennio ottimo, perché nel 2023 ha rivinto lo scudetto e nella stagione seguente, l’ultima giocata, ha finalmente rimesso le mani su una Champions League che stava diventando una sorta di maledizione. Squadra solidissima, attualmente in classifica si trova alle spalle di Piacenza e Perugia che sono state perfette nel loro avvio di SuperLega, siamo però ai dettagli perché la lotta si gioca sui singoli set ed è destinata a durare sino al termine.

Per quanto riguarda invece Verona, l’obiettivo rimane quello dei playoff: in questo momento, come abbiamo già detto, la Rana potrebbe giocarsi il fattore campo nel primo turno e in questo modo aumenterebbe le possibilità di arrivare in semifinale, la corsa la si dovrà fare su Civitanova e in questo senso sarà complicato lasciarsi la Lube alle spalle, mentre Modena sembra avere qualcosa in meno rispetto ai veneti. Certamente una vittoria nella diretta Trento Verona lancerebbe la Rana, ma espugnare la Il T Quotidiano Arena è impresa complicatissima; del resto si parte pur sempre dallo 0-0 e allora non ci resta che valutare come andranno le cose in questa intrigante sfida di SuperLega.