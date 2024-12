DIRETTA TRIESTE CREMONA: CLASSIFICA MOLTO DIVERSA

La diretta Trieste Cremona ci introduce all’anticipo di sabato 21 dicembre 2024: all’Allianz Dome (che oggi si chiama PalaTrieste) siamo in campo alle ore 20:30 per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, un torneo davvero incredibile per quello che sta succedendo e in cui l’Allianz settimana scorsa ha vinto sul parquet della Virtus Bologna, rilanciandosi dopo un periodo poco brillante e tornando ad avanzare la propria candidatura per un posto nella Final Eight di Coppa Italia, anche se la corsa alle prime otto piazze al termine del girone di andata è in questo momento serratissima e soggetta a parecchi cambiamenti.

Ben diversa la situazione di Cremona, che finalmente aveva vinto la sua seconda partita in campionato dominando contro Varese ma poi è caduta a Treviso, nonostante sia stata anche in vantaggio per certi tratti. Una grande occasione sprecata che ha fatto tornare la Vanoli al penultimo posto e dunque in zona retrocessione, anche in questo caso però tante cose potrebbero essere differenti anche solo tra qualche settimana. Adesso scopriremo quello che succederà sul parquet giuliano perché la diretta Trieste Cremona ci farà compagnia tra poche ore, proviamo a valutarne alcuni degli aspetti principali.

COME VEDERE LA DIRETTA TRIESTE CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Bisognerà essere abbonati alla televisione satellitare per assistere alla diretta tv di Trieste Cremona in maniera “tradizionale”, cioè accendendo il televisore: il match viene trasmesso su Eurosport 1 che è un canale che fa parte come noto del bouquet di Sky, siamo al numero 210 del decoder e ci sarà anche la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa per avere accesso alla partita di Serie A1 potrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket.

DIRETTA TRIESTE CREMONA: ALLIANZ PER LA CONFERMA

Abbiamo già visto che la diretta Trieste Cremona arriva in un contesto davvero incredibile: in questo momento una squadra come Milano non farebbe nemmeno i playoff, ci sono altre tre squadre con i punti dell’Allianz (che sono 12) e la vittoria ottenuta sul parquet della Virtus Bologna ha consentito di accorciare sulle prime cinque della classe, basti pensare che, avesse vinto la Segafredo, il margine tra la quinta (che sarebbe stata Reggio Emilia) e la sesta (Treviso) sarebbe stato di tre gare, che sono davvero tante se pensiamo che ci troviamo ancora nel girone di andata e che l’equilibrio sta regnando davvero sovrano.

Se dunque Trieste si gioca Coppa Italia e playoff, Cremona si deve salvare: dopo aver perso a Treviso è intervenuto anche il General Manager Andrea Conti che di fatto si è schierato a fianco del suo allenatore Demis Cavina, sconfessando fin da subito l’ipotesi di un esonero e aggiungendo che la società crede fermamente nel gruppo tanto da non voler intervenire in sede di mercato. Resta comunque che la situazione della Vanoli non è delle più positive, del resto comunque ci sono altre squadre che stanno faticando parecchio e dunque la corsa alla permanenza in Serie A1 è più aperta che mai, se poi stasera arrivasse un blitz al PalaTrieste…