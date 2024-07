DIRETTA/ Uruguay Colombia (risultato finale 0-1): gol di Lerma! (semifinale Copa America 2024, 10 luglio)

DIRETTA URUGUAY COLOMBIA (RISULTATO 0-1)

Uruguay Colombia 0-1: un gol di Lerma manda i Cafeteros in finale della Copa America 2024, ben 23 anni dopo l’ultimo precedente (vinto). Sarà dunque la Colombia a sfidare l’Argentina nella notte italiana fra domenica e lunedì a Miami nella finale che assegnerà il titolo. Decide dunque il gol di testa di Lerma al 39’ minuto, su assist di James Rodriguez che firma il sesto assist in questa edizione, nuovo record assoluto della Copa America, il massimo era di cinque e apparteneva a Leo Messi.

Nel recupero del primo tempo ecco l’espulsione del colombiano Munoz, ma l’Uruguay non ne approfitta, prestazione davvero deludente nel secondo tempo da parte della Celeste di Marcelo Bielsa a l Bank of America Stadium di Charlotte. Purtroppo dobbiamo segnalare anche una rissa al triplice fischio finale, partita fra tifosi ma che ha finito per coinvolgere pure alcuni giocatori, come l’uruguaiano Nunez che ha colpito un tifoso colombiano. I risultati positivi dei Cafeteros adesso sono 28, anche se l’ultima sconfitta della Colombia fu nel 2022 proprio contro l’Argentina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SEMIFINALE INCERTA!

Attesa spasmodica per la diretta di Uruguay Colombia che, alle ore 2:00 della mattina italiana di giovedì 11 luglio, rappresenta la seconda semifinale di Copa America 2024: arbitro il messicano César Arturo Ramos ed è davvero complesso capire quale sia la nazionale favorita per andare in finale. La Colombia è reduce da un tonante 5-0 nei quarti ma contro Panama, vero è anche che i Cafeteros per tutta la Copa America 2024 hanno mostrato grande qualità e concretezza e sin da subito si è detto che potesse essere una reale candidata al titolo.

L’Uruguay invece ha fatto fuori il Brasile, vincendo ai rigori: straordinaria affermazione per la Celeste di Marcelo Bielsa, che la Copa America non la vince dal 2011 e ora va a caccia di gloria perduta, provando a riaprire un ciclo che si era mestamente interrotto anche con il deludente Mondiale in Qatar. La diretta di Uruguay Colombia sarà dunque straordinariamente interessante, prima di lasciar parlare il Bank of America Stadium di Charlotte possiamo provare a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di questa semifinale.

COME VEDERE LA DIRETTA DI URUGUAY COLOMBIA IN STREAMING VIDEO TV

Non cambia la programmazione della Copa America 2024 per quanto riguarda la diretta tv di Uruguay Colombia, che dunque sarà affidata ancora una volta a Sportitalia e rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti, essendo il canale presente al numero 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore potrete seguire questa seconda semifinale anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti visitare il sito di Sportitalia oppure installare e attivare la relativa app, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COLOMBIA

Marcelo Bielsa non rinuncia al 4-2-3-1 per Uruguay Colombia ma deve fare a meno dello squalificato Nandez: come terzino destro dunque potrebbe giocare Ronald Araujo spostato sulla fascia, l’alternativa è José Gimenez (sempre adattato) oppure Guillermo Varela di ruolo, sempre con Rochet in porta, Mathias Olivera centrale e Matias Viña a sinistra. In mezzo al campo operano Federico Valverde e Ugarte, poi davanti non si cambia con Pellistri e Maxi Araujo, recuperato, esterni sulla trequarti con Nicolas De La Cruz al centro a supporto del centravanti che sarà Darwin Nuñez.

Scelte fissate anche per Néstor Lorenzo, con modulo speculare: Camilo Vargas è il portiere protetto da Davinson Sanchez e Cuesta, sulle fasce come terzini agiscono Daniel Muñoz e Mojica mentre in mezzo al campo ecco Richard Rios e Uribe a formare la cerniera. Davanti, torna Lerma dalla squalifica: dunque l’esterno si riprende la maglia a destra con Luis Diaz che naturalmente gioca sull’altro versante del campo, come centrale James Rodriguez avrà libertà di svariare e lanciare la prima punta che sarà Jhon Cordoba, sempre favorito su Rafael Borré e Borja.

URUGUAY COLOMBIA: PRONOSTICO E QUOTE

Straordinario equilibrio nella diretta di Uruguay Colombia, secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai a margine della semifinale di Copa America 2024: i Cafeteros sono favoriti ma con una distanza davvero minima tra il segno 2 per la loro vittoria e il segno 1 per l’affermazione della Celeste, stiamo parlando rispettivamente di valori da 2,80 e 2,90 volte la posta in palio. Fatto ancora curioso, il pareggio regolato dal segno X sta esattamente nel mezzo, perché con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte quello che avrete messo sul piatto.











