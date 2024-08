DIRETTA US OPEN 2024: I BIG IN CAMPO

Nel presentare la diretta Us Open 2024 di oggi dobbiamo dire che ci troviamo nella parte alta del tabellone Atp, dunque possiamo anche conoscere i potenziali avversari di Jannik Sinner sulla strada verso la finale. Il numero 1 non è stato particolarmente fortunato: se era abbastanza scontato che avrebbe pescato Daniil Medvedev nel suo lato, lo stesso non si può dire di Carlos Alcaraz. Il russo aprirà la sua diretta Us Open 2024 sfidando il veterano serbo Dusan Lajovic, che può creare qualche problema anche se siamo su una superficie che favorisce Medvedev, già vincitore degli Us Open; per Alcaraz invece il primo impegno nello Slam vinto due anni fa sarà quello contro l’australiano Li Tu, che occupa la posizione numero 186 nel ranking.

Tra gli altri big nella diretta Us Open 2024 spicca Stefanos Tsitsipas, appena separatosi dal padre (come rapporto professionale) e impegnato con Thanasi Kokkinakis: occhio alle sorprese, l’australiano vittima di parecchi infortuni ha talento e Tsitsipas è giocatore che spesso e volentieri manca i grandi appuntamenti. Per Hubert Hurkacz la prima insidia sarà contro il kazako Timofey Skatov, poi sono certamente da seguire Alex De Minaur, che rischia qualcosa contro Marcos Giron, e Félix Auger-Aliassime che nel primo turno degli Us Open 2024 ha pescato il ceco Jakub Mensik. Staremo a vedere quello che succederà tra poco sui campi, di carne al fuoco ce n’è sicuramente tanta. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE GLI US OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Us Open 2024 sarà per la prima volta su Sky Sport: questa emittente ha infatti acquistato i diritti per trasmettere lo Slam di New York, affiancando così la consueta programmazione di Wimbledon che da anni è di stanza qui, di conseguenza l’appuntamento per tutti gli abbonati riguarderà i canali dedicati a cominciare da Sky Sport Tennis, che trovate al numero 203 del decoder e fornirà anche approfondimenti sui vari match di giornata. In alternativa, come sempre, ci sono i servizi di diretta streaming video: l’applicazione Sky Go per tutti i clienti senza costi aggiuntivi, ma sui vostri apparecchi mobili potrete anche attivare e installare, previa sottoscrizione di un abbonamento, la piattaforma Now Tv.

US OPEN 2024: GIORNATA RICCA DI ITALIANI!

La diretta Us Open 2024 torna a farci compagnia martedì 27 agosto, ancora dalle ore 17:00 di casa nostra (ma sul campo centrale si inizia un’ora più tardi) e sempre per il primo turno, che come sempre è diviso in due giorni come poi anche gli altri nei tornei dello Slam di tennis. Oggi fa il suo esordio Jannik Sinner, di cui parliamo a parte; ci sono però altri sei italiani impegnati nella diretta Us Open 2024, ed è in particolare da osservare con attenzione Flavio Cobolli che sta crescendo parecchio e, reduce anche dalla finale di Washington, sfida l’esperto australiano James Duckworth in un match che almeno in questo momento lo vede partire favorito. Cobolli è riuscito a essere testa di serie grazie agli ottimi risultati recenti; dunque per lui potrebbe esserci strada agevole almeno sino al terzo turno, poi si vedrà.

Gioca nella diretta Us Open 2024 anche il veterano Fabio Fognini, forse all’ultimo Flushing Meadows in carriera: l’avversario in questo caso è Tomas Machac, ceco che sta avendo un’ottima stagione e che di conseguenza rappresenta un avversario tosto almeno quanto Stan Wawrinka, già vincitore degli Us Open, per Mattia Bellucci che ancora una volta ha conquistato il main draw di uno Slam e certamente proverà a giocarsela contro lo svizzero. Infine, nella diretta Us Open 2024 per quanto riguarda il tabellone maschile, esordio abbordabile per il nostro Matteo Arnaldi che giocherà contro lo statunitense Zachary Svajda, numero 102 del ranking Atp.

DIRETTA US OPEN 2024: IL RESTO DELL’ITALIA

Per la diretta Us Open 2024 bisogna parlare anche del tabellone femminile, in cui due italiane fanno il loro esordio nello Slam. Sara Errani arriva dalla bellissima medaglia d’oro alle Olimpiadi, conquistata in doppio con Jasmine Paolini con cui si è ripresentata a New York nel tentativo di vincere un Major: la bolognese nel singolare non ha troppe speranze, almeno sulla carta, ma intanto proverà a superare il primo turno contro la spagnola Cristina Bucsa. Incrocio interessante e curioso: anche la Bucsa è salita sul podio olimpico di Parigi nel doppio femminile, vincendo la medaglia di bronzo in coppia con Sara Sorribes Tormo. Le due dunque si ritrovano idealmente dopo quasi un mese, in un contesto simile ma diverso, vedremo cosa succederà.

Tecnicamente la diretta Us Open 2024 consegna un esordio più abbordabile ad Elisabetta Cocciaretto, cresciuta di colpi ma ancora a caccia della definitiva consacrazione: l’anconetana infatti gioca contro l’ucraina Kateryina Baindl, che non è nelle prime 300 del ranking Wta e dunque rappresenta un’avversaria assolutamente superabile. Questi dunque gli impegni degli italiani nella diretta Us Open 2024 per martedì 27 agosto, ma naturalmente la giornata di New York porterà in dote tanti altri match interessanti che ora proveremo a presentare, almeno citando quelli più intriganti e con la presenza di big che potrebbero fare tanta strada nello Slam.